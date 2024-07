Victoria Abril oculta quién es su última pareja tras varios amores complicados

Este jueves, 4 de julio, Victoria Abril ha cumplido sesenta y cinco años. Nacida en Madrid en el verano de 1959, no soñó nunca con ser actriz, sino triunfar como bailarina. Y cuando a instancias de su madre buscaba un trabajo como secretaria, debutó ocasionalmente en el cine. De ello hace justo medio siglo. Ha cumplido sus bodas de oro en la pantalla desde aquel imprevisto debut en 1974, con catorce años, en "Obsesión". Se hizo popular como azafata del programa de televisión "Un, dos, tres…". Convertida con el paso del tiempo en una extraordinaria actriz, reside en París desde hace cuarenta y cinco años. Tres han sido sus grandes amores, madre de dos hijos, en tanto mantiene en secreto a su actual pareja, de la que tan sólo dice que lleva veinticinco años a su lado.

Las nuevas generaciones muy posiblemente la ignoren por esas cuatro décadas y media transcurridas en Francia, aunque de vez en cuando haya regresado aquí para rodar algunas películas. Y a partir del próximo 31 de julio estrenará en el Teatro Romano de Mérida la tragedia "Medusa", que también se representará en otras ciudades del sur.

La infancia y adolescencia de Victoria Mérida Rojas (su auténtica identidad) transcurrió con su madre. De niña residió con ella un tiempo en la localidad malagueña de Benajarafe. En un momento determinado, ésta le hizo saber que su padre había muerto. Con quince años descubrió que su progenitor vivía y movió Roma con Santiago hasta localizarlo en el Ministerio de Obras Públicas, donde trabajaba como funcionario. Hasta allí, en uno de los cruces del madrileño paseo de la Castellana, se desplazó Victoria, consiguiendo traspasar la entrada hasta ser informada que su progenitor había fallecido hacía pocas fechas. Nunca le perdonó a su madre esa gran mentira.

Ennoviada con un futbolista internacional de la selección chilena en contra de la opinión de su madre. La convivencia de la pareja se estableció a partir de 1977, para quebrarse en 1982. La exclusiva de la boda fue conseguida por la revista Diez Minutos, mediante un talón bancario para los ilusionados novios por importe de trescientas mil pesetas. Bien pagado tal reportaje. El susodicho ex jugador de fútbol, había asumido el papel de representante artístico de su esposa, aunque en verdad "no daba un palo al agua". Victoria se cansó de tenerlo como un mantenido. Conocí de sobra a la pareja, les hice varios reportajes y fui testigo de alguna de sus continuas broncas, una de ellas en una discoteca.

Victoria Abril tiene una filmografía densa, con interpretaciones magníficas en Cambio de sexo, La muchacha de las bragas de oro, Mater amatísima, La colmena, Camina o revienta, Amantes, Átame, Tacones lejanos y un largo número de títulos. Fue la actriz fetiche del ya desaparecido Vicente Aranda. Con Pedro Almodóvar rodó varios filmes, pero Victoria, mucho después, le dedicó comentarios despectivos que molestaron al manchego. Y el galán con quien hizo buenas migas fue Jorge Sanz, aunque éste se encontraba también muy bien emparejado en la pantalla con Maribel Verdú. El temperamento dramático de Victoria Abril era su mejor baza en el cine, donde también dejaba asomar su sensualidad y su ironía. Fuera de los estudios cinematográficos, siempre fue desinhibida, exhibicionista, nada proclive a dejarse intimidar por nadie, enfrentada a los directores que la incomodaban de vez en cuando, y a los reporteros del corazón con quienes siempre estuvo a la defensiva, cuando no los atacaba con virulencia. Había que tener mucho tacto para entrevistarla. Como la conocí desde sus primeros años profesionales, tuvo deferencias conmigo a la hora de conversar.

En las escenas eróticas, Victoria Abril no tenía problemas, una vez acordado con el director cómo iban a rodarse. Dijo una vez: "Me niego a hacer una versión recatada de amor y sexo". Abril ha desarrollado en el país galo una activa labor en el cine y en el teatro. Rodó una película a las órdenes de Nagisha Oshima. Y al principio de su residencia en París, Felpudo maldito.

Instalada en París, una vez producida su ruptura matrimonial con el antes mentado Gustavo Laube, filmó en 1981 La guerrillera, donde entabló amistad íntima con Gérard de Battista, mayor que ella, director de fotografía. No está muy claro si llegaron a casarse, porque Victoria no dio pista alguna a los informadores. Mas bien creemos que no llegaron a celebrar una ceremonia civil. Montaron un hogar, sí, siendo padres de dos hijos, Martin, nacido en 1990 y Félix, en 1992. Si existen imágenes de la actriz y ellos serán para su deleite personal, pues no hemos contemplado nunca ninguna. Escasas, en el supuesto que alguna publicación las consiguiera. Y es que Victoria Abril, instalada en su casa de París, procuró siempre mantenerlos lejos de la curiosidad periodística.

Y esa actitud en defensa de su intimidad ha sido también una constante para los amores que tuvo después, acabada su unión con el citado De Battista. Apareció en su vida un desconocido, el productor de cine Pierre Edelman. No parece que contrajeran tampoco matrimonio. Y se desconocen las fechas en las que estuvieron juntos.

Rota asimismo tal relación, Victoria Abril se encaprichó en un viaje a La Habana de un tal Nicolás Omet, del que encontramos un dato impreciso sobre su profesión, bien fotógrafo o puede que arquitecto. Victoria Abril selló su boca cuando algún avisado reportero quiso saber algo sobre su nuevo amante, del que separó al poco tiempo, al parecer.

Y todo ese misterio acerca de la vida sentimental, continúa. Porque en la reciente entrevista que sostuvo con Pablo Motos en El Hormiguero, declaró lo que sigue: "Llevo veinticinco años con mi actual novio y ninguno de los dos tenemos ganas de casarnos". Ningún dato más quiso aportar Victoria Abril sobre su última pareja.

Creí recoger en la entrevista con Motos que Victoria no desechaba la idea de venir más a menudo a España, a Madrid, donde creo que sigue manteniendo una vivienda propia. Pero no creo deje su residencia parisina. Están allí sus dos hijos, con sus vidas ya resueltas. Y además, la actriz sigue teniendo cierto resquemor a cómo ha sido tratada aquí: "No me quieren en mi país", dijo en 2016, porque no teniendo invitación, le prohibieron entrar donde se celebraba la entrega de los Goyas. Al margen de ese incidente, debiera reflexionar acerca de su carácter, la manera de comportarse en público, no siempre de manera adecuada, el desprecio hacia la prensa, el lenguaje soez que en más de una ocasión ha utilizado en televisión. Todo ello, tan negativo, no ensombrece por otra parte, su enorme capacidad como actriz.