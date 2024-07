La feliz espera de Sergio Rico y Alba Silva

El matrimonio han sido uno de los invitados a pasar un magnifico fin de semana Hotel Grand Hyatt La Manga Club de Golf donde han podido disfrutar de sus instalaciones, aparte de recibir unos masajes terapéuticos. Sergio y Alba han estado pasando unos días de vacaciones en la isla de Ibiza. Atrás queda todo lo sufrido después del accidente en el que el futbolista recibió una coz de un caballo cuando pasaban unos días en la romería de El Rocío. Las consecuencias para el deportista fueron de una gravedad extrema que le dejó 26 días en coma y una hospitalización de dos meses, donde se temió por su vida. En la actualidad es tan solo un recuerdo y su felicidad no puede ser más grande con la llegada de un nuevo miembro a la familia.

Otro de los invitados con el que he coincidido es Josie, el periodista experto en moda. Según me comento le hace mucha ilusión el haber sido invitado a la final del programa "Tu cara me suena". "Indudablemente es el programa estrella de Antena 3. Después tengo que terminar decorar "Villa Josie" mi casa de La Mancha. Después me iré a Mérida al Teatro Romano para ver a Victoria Abril que va a representar la obra de "Medusa". Después pasaré nos días en Turquía y terminaré descansando en Cádiz. Como veras tengo un verano completo".

En la cena de despedida de este magnífico fin de semana coincidí con Pablo Ruz, alcalde de Eche, que me confeso ser ferviente seguidor de Es la mañana de Federico y su Crónica Rosa.

Un fin de semana organizado por mi gran amigo Mario Niebla del Toro que, según me comentó, ya está ultimando la gala que organiza cada septiembre para entregar los premios de la revista social andaluza "Escaparate" de la que es propietario y director.