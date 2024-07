Lucía Hoyos, en una conversación que mantuvimos, nos contó cómo se encuentra Pepita, que es como llama de manera cariñosa a su amiga María José Suárez.

"Mira Carlos, yo adoro a Pepita porque es una persona muy inteligente, magnifica persona con un corazón enorme. A mi no se me olvida que yo cuando he estado mal, ella siempre ha estado ahí y me ha dado la mano, y yo como siempre voy a estar con ella, para todo lo que necesite, porque me parece que todo lo que ha sucedido es una pena, sobre todo porque a Álvaro le he tenido mucho cariño, casi les he conocido al mismo tiempo, y nunca me imaginé que iba a morir matando, no para salvarte a tu, tienes que subyugar a ella. Todo lo que ha contado es mentira, y te repito que es una pena, le tengo cariño, pero se ha equivocado. María José no ha mantenido una relación abierta, ni mucho menos, no somos tan modernas. Ella es muy permisiva, es muy segura de sí misma, no es como otras personas que son más celosas. Ella deja que tú vivas y que disfrutes, pero todo dentro de un orden, y sobre todo no traicionar, no mentir, y así es como ella se ha sentido. Y esto lo digo porque ella ha dado todo, y ha dejado la cuerda muy libre. Después de lo que ha ocurrido cuando coincida con él, le saludaré a pesar de que nos ha fallado a todos, porque mi amiga absoluta es ella, a la que adoro porque es una gran persona, y desgraciadamente, aquí Álvaro no ha estado a la altura. Nunca nos hubiéramos imaginado, no solo yo, sino también nuestro grupo de amigas, como es Elena Tablada, Raquel Rodríguez, entre otras que no son conocidas, porque Álvaro estaba súper enamorado. Yo le veía viviendo en Coria, muy divertido, con el niño de María José, su madre, todo un entorno muy familiar, y quien iba a pensar que tenía esta doble vida. Que le gustan las mujeres, eso se sabía y se nota, pero esas necesidades tan especiales, creo que es una adicción. A María José en televisión, la vi maravillosa, a pasar de haberla atacado muchísimo, no fue una entrevista tan amable como la que le hicieron a Álvaro, y por supuesto que se lo merecía, porque la victima en este caso es ella, eso no lo olvidemos. No entiendo que dos mujeres tan talentosas, y tan fuertes estuvieran cargando contra ella, porque ni se lo merece, ni pegaba, me refiero a Angela Portero y Terelu, las tengo bastante estima, pero no estuvieron acertadas. A mi amiga la he visto muy destruida y muy delgada porque lleva un mes que no da crédito, a todo lo que está ocurriendo, y no creo que sea la manera de encarar la entrevista, porque la estaban juzgando a ella. Es la victima total." Así de claro lo explicó.

Lucía profesionalmente lleva un tiempo apartada por haber sufrido un accidente de circulación. "Ahora lo que necesito es ponerme bien, física y anímicamente, y con muchas ganas de trabajar, y recuperar mi salud. Tuve un accidente, y todo está en manos de abogados, e intentando que todo salga bien, hay un seguro que al día de hoy no me ha cubierto. Físicamente no puedo estar de pie, y eso me impide el poder hacer mi vida. Yo iba en un coche, no llegamos a colisionar, pero el frenazo fue como en una distancia de 200 metros, yo iba mirando el teléfono, evidentemente sobra decir que yo no era la que conducía, y me cogió como si yo fuera una muñeca de trapo, me dañe, las cervicales, lumbares y dorsales, toda la columna, a raíz de eso no remonto. Afortunadamente tengo la mejor fisioterapeuta de mundo, que gracias a ella estoy de pie, y le debo la vida. Se puede decir que he vuelto a nacer. Ahora mi vida está centrada en mis padres, que se han hecho mayores, y por eso he regresado a Sevilla, para cuidarles y estar con ellos, después de estar 20 años viviendo en Madrid. Cuando me dicen que, si no tengo hijos, digo que tengo 2, uno de 86 y otro de 89. Al final verano empiezo una serie, y estoy muy contenta, se llama En Fin, con un director maravilloso muy joven que se llama David Sainz, es canario, afincado en Sevilla, con el que ya he trabajado en un par de ocasiones, y estoy muy contenta. A parte de presentar un festival de cortos en la sierra de Sevilla, lo hago todos los años".