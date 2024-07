Aitana se defiende de las acusaciones de "interesada" por apoyar a la selección

La Selección Española hizo historia este domingo tras vencer a Inglaterra y convertirse por cuarta vez en la campeona de una Eurocopa. El conjunto de Luis de la Fuente logró emocionar e ilusionar a todo nuestros país, así como a algunos de nuestros famosos más ilustres. Es el caso de Aitana Ocaña que, desde el comienzo del campeonato de fútbol, no ha dejado de mostrar su apoyo y su felicidad con cada victoria.

Tal es así, que este lunes después de que los jugadores recorriesen las calles hasta la plaza de Cibeles, la celebración culminó con una gran fiesta en la que participó la propia Aitana. Así lo anunciaba la organización: "Porque desde que estás aquí, aquí cerca de mí. ¡Aitana viene a la fiesta de Madrid!", decía el tuit de la cuenta oficial de la Selección.

🎶 Porque desde que estás aquiiiiiií,

aquí cerca de miiiiií 🎶 ¡¡@Aitanax 𝗩𝗜𝗘𝗡𝗘 𝗔 𝗟𝗔 𝗙𝗜𝗘𝗦𝗧𝗔 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗗!! 😍 ¡¡Te esperamos con los #C4MPEONES de Europa, 𝗔𝗜𝗧𝗔𝗡𝗔!!#VamosEspaña pic.twitter.com/sMDkRBQ18r — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 15, 2024

A través de su cuenta de Instagram, la catalana confirmaba que iba a acompañar a los jugadores en la celebración: "Me llamaron esta mañana. Esto va a ser lo más improvisado de mi vida, no he probado sonido ni nada de nada. Una canción así divertida sí cantaré", dijo, desatando la alegría de sus seguidores. Sin embargo, como siempre en redes sociales, hubo quién criticó su participación, insinuando que la felicidad de sus días anteriores podría estar relacionada con esta actuación y el dinero que recibiría por ella. "Cada vez que veo los movimientos de Aitana me pregunto si hará algo de forma genuina sin dinero o campañas de por medio...", escribió una usuaria.

Cada vez que veo los movimientos de Aitana me pregunto si hará algo de forma genuina sin dinero o campañas de por medio ... https://t.co/z2wFTEcR9W — Alba Medina (@Srtacotilleo) July 15, 2024

La propia Aitana no ha tardado en desmentir esta información, asegurando que su participación era completamente desinteresada, negando que haya cobrado y haciéndolo únicamente para celebrar "algo que nos ha unido a todos".

no me pagan nada:) jajajaja voy a celebrar con la selección de mi país algo que nos ha unido a todxs y que nos ha hecho tener mucha ilusión. https://t.co/VaMQczmgKs — αitana (@Aitanax) July 15, 2024

