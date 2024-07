Belén Esteban se da cuenta ahora de que estaba rodeada de palmeros

Belén Esteban concede a la revista Semana su tradicional entrevista veraniega con posado en bañador y un titular con el que pretende volver a la pomada: "He bloqueado a Las Campos". Toda una declaración de intenciones en estos tiempos en los que el bloqueo telefónico es el equivalente al enfado emocional.

Dice que está decepcionada con las hermanas, y aclara cómo fue la supuesta reconciliación que protagonizaron en la fiesta del arquitecto Joaquín Torres: nula. Belén está como nueva. Ha hecho régimen porque pesaba 72 kilos y ahora está en 63. Sigue teniendo Helicobacter, de ahí su tripa. Y persisten las secuelas de la caída por la que lleva 20 tornillos y dos placas.

Pero la cabeza le funciona igual. "Hay gente que me ha traicionado", dice nada más empezar la entrevista. "Gente que creía que me querían y me he dado cuenta de que no". Unas declaraciones sorprendentes. Porque llama la atención que Belén se haya hecho consciente ahora de que muchos de los que la han peloteado durante los últimos años no lo hacían por su carisma. O por su gazpacho. Eran simples palmeros, una práctica muy extendida.

Entre ellas, Las Campos. El origen de la disputa fue la misa funeral por María Teresa, a la que Belén quería asistir. Terelu le sugirió que no lo hiciera. "Tenía que haberme presentado allí sin preguntar a nadie, porque Teresa era mi amiga". A eso se suman varias evasivas. "Como no me devuelve las llamadas he decidido bloquearla".

De Alejandra dice que "tiene que bajarse los humitos". "Se piensan que son Beyoncé y Taylor Swift y cuidado con eso".

Hola celebra la Eurocopa en su portada

La revista ha optado por el triunfo de la Selección y la alegría de Felipe VI para la foto de portada, que nos ofrece un plano del monarca que no habíamos visto antes. El rey alza la copa gritando de alegría mientras los jugadores lo jalean. "Reyes de Europa. Euforia y emoción en la celebración de un triunfo histórico que nos une", leemos en el titular. Después, en páginas interiores, una treintena de imágenes nos muestran a la infanta Sofía con su bandera de España, a William y George, los herederos del trono británico, o a las familias de los jugadores, representadas por Alice Campello y Álvaro Morata.

Hola dedica además un amplio reportaje a ensalzar a nuestra princesa en una de las semanas más importantes, la de la entrega de los premios que llevan su nombre o su primer viaje al extranjero en solitario.

Kalina de Bulgaria, la princesa cachas

Hola dedica un reportaje a glosar la buena forma física de Kalina de Bulgaria, que de un tiempo a esta parte se ha convertido en la representante de todos los que ansiamos poder lucir unos músculos bien torneados. "En el siglo XXI no debería llamar la atención la forma física de una mujer", comenta con acierto en una entrevista en la que explica su rutina para estar así: "Como poco y variado cada tres horas, como los bebés, para tener los nutrientes necesarios, el metabolismo activo y no sentir ansiedad, y, antes de dormir, me tomo un vaso de leche de cabra", explica frente a los que proclaman el ayuno intermitente. Y entrena fuerte.

"Con Kitín desde hace 24 años voy rotando estas rutinas: una hora de cargas pesadas, paseos largos por la montaña, carreras de 30 minutos, esquí (nieve y acuáticio), kitesurf y equitación". No añade que tiene una genética poderosa que ha mostrado muy a menudo su hermano Kyril. Obviamente habrá quien la critique, pero la clave es que su objetivo es "estar sana y sentirse bien". Y es evidente que lo está cumpliendo.

...y Mar Flores, la abuela cañón

Mar Flores no tiene nada que envidiarle a Kalina. Diez Minutos la saca en portada en bikini luciendo tipazo, por delante y por detrás, y dejando claro que a sus 55 años conserva una excelente forma física. No tan musculada pero igual de espectacular. La modelo ha pasado varios días en Ibiza junto a los cuatro hijos que tiene con Javier Merino: Mauro, Beltrán y los mellizos Bruno y Darío. Sin embargo no estaba con ellos el mayor, Carlo Constanzia, más ocupado en ser padre y en disfrutar de la geografía española con su novia, Alejandra Rubio. Los dos han visitado Pedraza.

Obviamente Mar está en una zona en la que sabe que puede ser retratada y no faltan las poses endureciendo trasero, los brazos estirados para evitar que la grasa caiga o la hipoxia para meter tripa… Incluso lleva pulseras kig size de esas que dejan marcas solares. Pero nos chivan que no hay fotoshop. No le hace falta, es increíble lo de esta señora.

Irene Urdangarín y Juan Urquijo, la pareja más cariñosa del verano

La hija de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín está enamorada y así se deja ver junto a Juan Urquijo, que es el cuñado del alcalde de Madrid. La pareja lleva ya varios meses de relación pero no nos hemos enterado hasta hace apenas unas semanas. Ahora ya no se esconden e incluso se besan en plena calle.

Diez Minutos lleva a portada unas imágenes en las que vemos a la sobrina del rey comiendo en una terraza madrileña en la que compartieron mesa con dos amigos. Según Semana, la joven ha suspendido el teórico del carnet de conducir.

Borja y Blanca Thyssen, una familia feliz en Ibiza

Borja Thyssen y Blanca Cuesta son uno de los matrimonios más sólidos del panorama nacional y han conseguido ganarse a la afición, gracias a su discreción y sobre todo a la falta de discreción de la madre de él, Tita Cervera.

Ahora vemos a la pareja en Hola disfrutando de sus cinco hijos en Ibiza y con sus perros, que, según la revista, llevan pañales. Todos ellos han navegado a bordo de un yate, incluida la pequeña India, a la que no habíamos visto desde que nació hace tres años y medio, lo que da cuenta de lo mucho que se protege esta familia. En las imágenes vemos a Borja muy padrazo con sus niños. Destaca Hola que la pareja celebra este año 26 años de relación.

En la siguiente página, es su hermana Carmen Thyssen la que se pasea por el barco de su madre por la Costa Brava luciendo tipazo y rostro despixelado. La heredera del legado de la baronesa practica la hipoxia a la perfección. Es decir, mete tripa hasta casi pegar el ombligo con las lumbares para salir estupenda en las fotos. Lo curioso de las imágenes es que su hermana melliza, Sabina, está con ella, pero no la retratan, quizá porque va ataviada con gorra y camiseta.

Cóctel de noticias

Norma Duval posa por primera vez con sus nietos. "Mi gran triunfo es mi familia", dice la vedette, a la que estamos acostumbrados a ver posar luciendo piernas o abrigos de pieles. Ahora disfruta de Izan y Valentina, de once y dos años respectivamente, en el Safari de Madrid.

Jennifer López y Ben Affleck venden su mansión de Los Ángeles. Aunque todavía no sabemos si siguen juntos o se separan, informaciones como ésta nos hacen sospechar que la crisis de la pareja va en serio. Ahora han puesto en el mercado la residencia californiana, que compraron hace sólo un año y por la que piden 65 millones de dólares.