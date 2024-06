Casa Real desmiente a Belén Esteban: "La reina Letizia no dijo nada de eso"

La Crónica Rosa ha comenzado con una emotiva semblanza en recuerdo de Françoise Hardy, fallecida a los 80 años, todo un icono fascinante de la música.

El miércoles es día de revistas e Iñigo Onieva es el protagonista de la portada de Diez Minutos. Iñigo ha sido fotografiado en Ibiza, en bañador y con todo su pelo en pecho en su máximo esplendor, donde ha acudido para celebrar su cumpleaños. Hay que recordar que Iñigo celebró una barbacoa en su casa el viernes, después en su restaurante el sábado y, finalmente, el domingo por la mañana cogió un avión para celebrarlo con sus amigos y su hermana Alejandra en Cala Molí. En las imágenes se puede ver a Iñigo bañándose y tal y como han comentado nuestros colaboradores, se nota que el bañador es del año pasado porque la goma está dada de sí.

En la revista Hola nos ha causado sorpresa la portada con el anuncio en exclusiva de su boda. Se trata de David Summers, que rompe la sequía de temas explicando que en julio celebrará su matrimonio con Christine Cambeiro, y donde habrá concierto de Hombres G. Como ha comentado Federico Jiménez Losantos, cuando estuvo aquí hace unos días con los Hombres G el propio Summers confesó "aquí estamos todos ya casados de segundas" dejando entrever lo que iba a suceder.

Entre el resto de informaciones que lleva en su interior la revista Hola destaca el bautizo del nieto de Pepe Barroso, el paseo de Sofía Mazagatos con sus hijas, o la entrevista a Patricia Pérez y Luis Canut donde cuentan su terrible experiencia. También destaca la celebración del 19 cumpleaños de Irene Urdangarin, que fue sorprendida por su familia con una celebración de cumpleaños donde también estuvo su novio Juan Urquijo (en las imágenes interiores solo se le ve el cogote) en casa de Victoria López-Quesada, que organizó una cena "sencilla e informal" en casa de sus padres. Para el director de Es la Mañana, Irene tiene pinta de ser una niña muy buena, aunque siempre sale en las fotos con cara de susto.

Continuando con el crucero del amor que están haciendo María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi, nuestro compañero Daniel Carande ha comentado que en ese viaje, además de la pareja y el hijo de María José, también están dos amigos de María José, uno de ellos padrino del pequeño Elías y que lleva asuntos de comunicación de viajes. Para nuestros colaboradores, si no están juntos ¿por qué han publicado una foto de ellos juntos besándose? Se ha recordado que si esta relación funciona es porque los dos son iguales. Para Federico Jiménez Losantos, volverán a recaer.

Y sobre las casas reales tenemos dos desmentidos, el primero sobre los rumores que Kate Middleton podría estar en el Cancer Anderson Center de Houston y que Kensington ha desmentido. Como ha apuntado Jiménez Losantos, en el comunicado han dicho que no está en Houston no que no haya estado. Y el segundo ha sido el de la Casa Real desmintiendo la información que contó ayer Belén Esteban. Cuando se le ha preguntado al director de comunicación de Casa Real si era verdad lo de la operación de la reina Letizia, ha confirmado "Me temo que la Reina no dijo nada de eso". Para Jiménez Losantos, las personas que comentan sobre Casa Real siempre tienen una ventaja y es que saben que no te van a responder.