Juan Peña: "Sonia es el amor de mi vida"

Juan Peña fue uno de los invitados que asistió a la presentación de un proyecto llevado a cabo por empresario Enrique Tomás con el fin de conseguir que el jamón ibérico esté a la altura de otros productos gastronómicos como puede ser el caviar. El plan consiste en combinar la gastronomía, el jamón, la música, el flamenco, bodega, y hotel rural. La bailaora Cecilia Gómez, y el cantante Juan Peña, serán uno de los artistas que forman parte de este plan.

El jerezano según me comentó, está satisfecho por haber contado con él. Tiene un verano imparable lleno de actuaciones. "Acabo de llegar de mi tierra, he estado con mi hijo y me voy a Zahara de los Atunes, también he estado en Starlite, en Pedralbes, y la semana próxima tengo que ir a Ibiza, y ahí se viene Sonia conmigo, después tengo Jerez , acabo de llegar de Colombia y de Cancún . Tengo un verano completo y que no falte. Después del verano terminaré de grabar el videoclip de mi último single, a continuación, haré la promoción".

Juan y Sonia forman una pareja estable con una relación de más de una década y un hijo en común. "Vamos a cumplir 12 años, y el niño en septiembre cumplirá 9 años, el tiempo corre demasiado. El secreto de nuestra vida en común consiste en respetarse mutuamente, tener nuestro espacio, y cuando estamos juntos vivirlo a tope, hacemos un poco de todo, hay veces que el crío se viene conmigo a ver a mi familia, otras veces a ver a la otra abuela, y también nos gusta irnos nosotros dos solos. Tenemos plena confianza, y como en todas las parejas, hay veces que surgen roces, eso es lo normal, pero cuando hay amor y respeto, todo se arregla. Sin lugar a duda Sonia es el amor de mi vida. Siempre he dicho que soy una persona, que lo que tengo ha sido gracias a mi esfuerzo y trabajo, nadie me ha regalado nada en la vida, apoyos muchos, de avisarme de ir a fiestas que me han convenido para mi trabajo. Si estoy con mi mujer es porque hay amor sincero y sin ningún interés. Hemos creado una familia con nuestro hijo, que es el motor de nuestra vida, y el timón de nuestra alma, y ojalá que sea para toda la vida. Estamos muy contentos con nuestra nueva casa, todavía no hemos tenido tiempo de disfrutarla".