El último amor de Mbappé se llama Rose, una modelo belga que quiere venirse a vivir a Madrid con él

La mañana del martes 16 de julio setenta mil espectadores, la mayoría muy jóvenes, adquirieron su localidad para asistir en el estadio Santiago Bernabéu a la presentación del muy esperado jugador merengue: el francés Mbappé. No les defraudó. Y ante los informadores sorprendió a todos con un correcto español. "Mi mamá está llorando", dijo.

Han sido tres años de un tira y afloja entre la directiva blanca y la del París Saint-Germain (PSG). Sobre todo, en los últimos meses el tan traído y llevado fichaje de Mbappé nos recordaba el título de una obra teatral de Samuel Beckett: "Esperando a Godot". Y al final, el presidente Florentino Pérez "se salió con la suya". Mucho se especula sobre lo que va a cobrar este as mundial. Fluctúan las cifras.

En el PSG percibía ochenta y tres millones de euros anuales. Si renovaba, ciento veinticinco millones. Desde 1917 figuraba en las filas del club parisiense, donde tenía contrato hasta 2025. Según "L´Equipe", uno de los diarios deportivos mejor informados, el contrato con el Real Madrid es por cinco temporadas, pero percibirá una cantidad muy por debajo de lo que se embolsaba en el París Saint-Germain. Eso sí: recibirá una prima por fichaje de ciento cincuenta millones de euros en esos cinco años vistiendo la camiseta blanca por contrato. Y veintiséis millones de euros brutos por la ficha. Amén de un ochenta por ciento en derechos de imagen, una de las cláusulas muy discutidas entre el representante del jugador y la directiva merengue.

Y, refiriéndonos a esas camisetas con el dorso del apellido Mbappé: se vendieron todas las puestas a la venta en la tienda de "merchandising" del club. A primera hora de la tarde e ese pasado martes, yo mismo comprobé frente al estadio cómo varios centenares de jóvenes se apostaban a las puertas de esa tienda con el objetivo de adquirir esa prenda. Y una anécdota: el propio padre del jugador adquirió cien camisetas, que pagó religiosamente en caja.

Wilfried Mbappé, el progenitor de Kylian, el famoso astro del balón, que fue jugador también de fútbol, de origen camerunés y nigeriano, se encontraba junto a su ex esposa, Fayza Lamari, argelina y antigua deportista asimismo. Que estuvieran juntos, estando separados desde hace años, se justifica por el cariño que tienen a su hijo primogénito (son padres de otro menor, Etahn, y otro adoptivo, Jirés, antiguo futbolista profesional). Emigrados a Francia, los Mbappé se instalaron en París en uno de los barrios más peligrosos de la capital, distante una docena de kilómetros tan solo, un suburbio conocido como Bondy, habitado por muchos africanos que viven en muy precarias condiciones laborales y casas casi inhabitables, por la extrema pobreza de quienes malviven allí.

El hoy millonario jugador recién llegado al Real Madrid, ahora con veinticinco años, supo, tras conocer esa indigencia de la familia en la infancia, con su inteligencia natural y su visión de futuro aún con pocos años, encontrar en el deporte y la música el modo de salir de aquel submundo donde habitaba. Jugaba al fútbol con habilidad y denuedo, y estudiaba flauta en el Conservatorio desde los seis hasta los once años.

Ha estado siempre muy unido a los suyos, muy en particular su madre quien ejerciendo digamos de asesora en sus contratos, dado que es abogada, es la persona más cercana a Kylian. Fayza lo aconsejaba hace un año a seguir en el PSG. Pensando, seguramente, que en ese toma y daca, el Real Madrid iría, quizás, subiendo su oferta.

Nos queda comentar, siquiera brevemente, los últimos pasos de Mbappé en su vida sentimental. Es un conquistador nato. Ya en Chic, hace unas semanas, nuestros lectores quedaron informados de las novias que ha tenido desde que jugaba en el AS de Mónaco y a la temporada siguiente, en 2018, con el PSG.

Finalizando 2021 se supo que veía a menudo a Emma Smet, joven actriz, nieta del legendario rockero Johnny Hallyday. La relación íntima de la pareja fue tema periodístico durante algún tiempo. Exactamente hasta que Mbappé conoció a Stella Maxwell, modelo belga, que daría mucho que hablar antes de que tuviera un idilio con el futbolista, muy propio de un culebrón televisivo. Y todo porque Stella era bisexual y mantuvo encuentros en la cama con muy conocidas divas: Miley Cyrus, Kristen Stewart, Lily-Rose Depp… Lo que no quita para que también retozara una temporada con Mbappé. Suponemos que, no siendo tonto ni mal informado, él estaría al tanto de aquellas otras aventuras. Quizás esa circunstancia añadiera eso que algunos llaman morbo a un encuentro sexual con quien juega a dos barajas.

A nuestro idolatrado futbolista aún le quedaba mucho por ver y conocer en el mundo femenino. Y un día se dio de bruces con la llamada Inés Rau, muy llamativa, figura espectacular, no en vano se había estrenado como "conejita" en la portada, póster y páginas interiores de la revista "Playboy" en su edición francesa. Vuelvo a suponer que Mbappé no se lanzó de golpe y porrazo a, digamos, la piscina. Porque resultó que la susodicha… era transgénero. Había sido operada a los dieciséis años y a partir de entonces inició una carrera de bailarina y personaje del espectáculo. Tal pasión sintió por ella Mbappé que, como decía aquel del chiste: "Ya metidos en gastos y juerga…". ¡Pues, adelante! La pareja se marchó de vacaciones, perseguida por "paparazzi", que los fotografiaron en actitudes nada sospechosas. El goleador francés demostró encontrarse en buena forma. Treinteañera, Inés Rau había publicado en 2018 el libro "Mujer", donde contaba su condición sexual y las experiencias que había tenido hasta entonces. En 2023, enamoradísima de Mpappé, fueron la sensación del Festival Cinematográfico de Cannes. Los reporteros se hartaron de captar muchas imágenes de la curiosa pareja a bordo de un espectacular yate. Porque Mbappé no se paraba en barras y gastaba a manos llenas con sus amores. Inés fue durante mucho tiempo un referente tanto de la moda como del colectivo LGTBI+.

Las modelos preferentemente abundaban en la agenda íntima de Mbappé, como las llamadas Stella Maxwell, Cindy Bruna y algunas otras. Y de pronto, una española cayó en los brazos del delantero francés: la cantante Lola Índigo, a la que por lo visto le "flipan" los ases del balón: salía en tiempos también con otro, Achraf Hakimi, ex por cierto de la estrella Hiba Abouk, quien lo despidió porque lo habían denunciado por abusos sexuales. Lo de Kylian y Lola no tenía por lo visto mucho recorrido y lo dejaron.

Quien también tuvo un romance, aunque breve, con Mbappé fue Ester Expósito, actriz de la serie "Élite". Me viene a la mente lo bien que habla español nuestro protagonista de hoy. Quizás las dos citadas Lola y Ester lo ayudaron a manejar la lengua cervantina.

Tras el historial amoroso de nuestro protagonista, toca rematarlo con quien parece ser es su última conquista, sea o no la definitiva, pero quien de momento es su elegida para vivir con Mbappé en Madrid, ya instalado en un casoplón conforme a su fama, en la exclusiva urbanización "La Finca". Ella se llama Rose Stephane Bertram y para no variar, es modelo belga, como otras muchas novias del futbolista. Cuenta veinte años, un cuerpo de infarto, rubia, de ojos creo de color verde. Tiene gracia la cosa: estuvo casada entre 2014 y 2016 con otro jugador, compañero de Kylian en el PSG, de nombre Gregory Van Der Wiel, neerlandés, padres de dos hijas. Problemas mentales sufridos por su marido, llevaron a Rose a separarse de él. Y ahora junto a Mbappé, con quien llevaba unos meses de relación en París, espera ser muy feliz en nuestra capital. Nosotros compartiremos esa dicha con ambos, si él nada más comience la temporada, se dedica a meter goles a diestro y siniestro. Aunque con la selección francesa en la Europa estuvo en el campo medio perdido. No se comió una rosca. A lo mejor, reservándose para cuanto se espera de él en el reformadísimo y espectacular estadio Bernabéu.