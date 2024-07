Jack Nicholson: la soledad de un mito que se acostó con más de dos mil mujeres

Pero cuantos lo admiran en todo el mundo se regocijan a menudo con sus interpretaciones gracias a que las televisiones programan a menudo sus mejores películas. Recuerden, si no, algunos de esos títulos: "Easy Rider", "Chinatown", "El honor de los Prizzi", "Conocimiento carnal", el "remake" de "El cartero siempre llama dos veces", "Batman", "El resplador"… Por su papel en "Alguien voló sobre el nido del cuco" recibió su primer Óscar (1975), un segundo, al mejor actor de reparto, por "La fuerza del cariño" (1984) y un tercero ya como director gracias a "Mejor imposible" (1997). Tan sólo otros dos actores han empatado con él como ganadores de tres estatuillas doradas: Walter Brennan y Daniel Day-Lewis. En total, Nicholson tuvo doce nominaciones.

La biografía de Jack Nicholson, al ser tan conocida, me evita condensarla, pero contaré algunos datos y anécdotas. El capítulo más dramático de su vida, extractado aquí, es el que revela que con treinta y ocho años fue cuando se enteró quién era su padre: un borracho que dejó embarazada a una joven peluquera de diecisiete años. Y aquel se desentendió por completo del bebé. Jack creció como hijo ilegítimo. Le contaron que su madre aparente era en realidad su abuela, lo que el muchacho ignoraba, y quien en verdad era la que lo había traído al mundo pasaba para él como su hermana mayor. Fue la revista "Time" quien descubrió ese culebrón familiar, pero no lo publicó en la fecha de esa revelación, sino diez años más tarde, en 1984. Puede imaginarse lo que supuso para el actor cuando se enteró de esos antecedentes, como decíamos, a su edad de treinta y ocho años.

Cuando entró por vez primera en unos estudios cinematográficos de Hollywood su bautismo laboral no fue como extra, que es lo normal para todo principiante, sino que lo contrataron para clasificar la correspondencia abundante que llegaba a la sede de la productora Metro-Goldwyn-Mayer, ¡a nombre de Tom y Jerry!, los famosos dibujos animados. Y los primeros años de su carrera como actor no le fueron fáciles, a punto de que estaba dispuesto a trabajar en papeles de poca monta en series como "El Virginiano" y "Bonanza". Cambiaría su suerte. Y quien vivió entre mujeres confundiendo a su madre con la abuela y su hermana, en un ambiente de precariedad, llegó a ser uno de los actores más cotizados. Por poner un ejemplo: el año 1989 percibió por su trabajo en "Batman" cincuenta millones de dólares más un sustancioso porcentaje de taquilla.

"Easy Rider" fue su trampolín, durante cuyo rodaje fumaba hierbas alucinógenas a diario, que lo llevarían más tarde a consumir toda clase de substancias tóxicas como LSD. Una anécdota increíble fue cuando en una recepción ante la princesa Margarita de Inglaterra, en animado diálogo, la invitó, sin éxito, a tomarse una dosis de cocaína al alimón.

Biógrafos, cinéfilos, seguidores de Jack Nicholson no dudan en elegir "Alguien voló sobre el nido del cuco" como su mejor película, de hace casi cincuenta años. Lo curioso es que durante el rodaje no se hablaba con el director, Milos Forman, y tuvieron que recurrir a un tercero, como interlocutor de ambos.

No han existido en época contemporánea actores como él que puedan meterse en la piel de personajes perturbados, psicópatas, los tradicionales de siempre, considerados villanos. Lo que, si bien lo clasificaban como el ideal para ello, no le impedía ser un irónico intérprete también de comedias. Ese Jack enarcando las cejas, sonriendo sardónico, y tantas veces ocultando su mirada bajo unas gafas oscuras. Stanley Kubrick, que lo conoció bien, y dirigió en 1980 en "El resplandor", decía esto sobre Nicholson: "Es uno de los más grandes de Hollywood, una estrella como lo fueron Spencer Tracy y James Cagney".

Como en tantos casos, Jack desechó algunas propuestas, o bien directores y productores prefirieron a otros, que fue lo que ocurrió con "Hanibal", por . Y hay escenas que obligado seguramente por el realizador de turno tuvo que hacer bien a gusto, o todo lo contrario, no lo sabemos: la secuencia en "Lobo" donde aparecía orinando.

Ha sido un gran seductor, casi casi como el número 1 en esos menesteres entre la grey actoral de Hollywood, Warren Beatty. Reporteros de prensa rosa y sensacionalista norteamericana coincidieron en asegurar que Jack Nicholson se había acostado con más de dos mil mujeres, lo que nos lleva a aquello atribuido a nuestro Julio Iglesias al proclamar la cifra de tres mil con las que se había encamado. Se pasó unos cuantos pueblos. Nicholson… no sabemos. Pero sí conocemos la lista de algunas mujeres importantes de su vida, las que siguen.

Sólo se ha casado una vez: en 1962, con la actriz Sandra Knight. Trabajaron juntos en la película "El terror". Fueron padres de Jennifer. Después de divorciarse de ella en 1968 no le quedaron más ganas de bodas. Pero, eso sí, nunca renunció a tener amantes a porrillo. Entre ellas: Rebecca Bronssard con quien tuvo dos hijos. Y Lara Flyn Boyle, Michelle Philips, Candice Bergen, Joni Mitchell… Pero quien de verdad fue su media naranja fue Anjélica Houston. No era de las mujeres más guapas que tuvo en sus brazos: esa nariz prominente… Pero se llevaban bien. Hay una anécdota divertida cuando Jack rodó una película con John Huston y en una secuencia le preguntaba el legendario director, también actor en ocasiones, que si se acostaba con su hija (refiriéndose desde luego a otra actriz de aquel filme). En la vida real, Nicholson y Anjélica (que escribía su nombre con jota, como si estuviera influenciada por Juan Ramón Jiménez) convivieron entre 1989 y 1994. Mas nunca contrajeron matrimonio. Queda dicho que él era refractario a ello; ella, no sé. En cuanto a los hijos del actor, he anotado tres, pero tuvo tres. Desconozco con quién esos últimos. Y nunca, que se sepa, se distinguió como un padrazo, aunque de vez en cuando con una de ellos asiste a algún partido de los Lakers, su equipo favorito.

Llegamos al final con esta interrogante: ¿por qué se retiró del cine? ¿Estaba cansado, enfermo…? Corrió la especie de que iba perdiendo memoria y no se aprendía bien los guiones. Llevado por su amor propio, cuando rodó su última película en 2013, "How Do You Know" (Cómo sabes si…), concedió una entrevista, de las últimas de su vida, si no la única, donde se expresó así, espoleado por quienes le atribuían padecer el mal de Alzheimer: "No soy un solitario, no soy un recluso, pero no me hace falta volver, ya no lo necesito, no lo disfruto".

Nada sabemos de él desde hace once años.