David Summers y su boda con la joven que le inspiró su éxito 'Marta tiene un marcapasos'

El pasado 20 de julio David Summers, líder de Hombres G, contrajo matrimonio con la profesora norteamericana de inglés Christine Cambeiro. Chic (Libertad Digital) ya había informado con un mes de antelación de ese inminente enlace, que los lectores de "¡Hola!" podrán contemplar próximamente a través de sus páginas, previo cheque recibido con alborozo por los novios tras acceder a la exclusiva. Un aliciente pecuniario para aliviarles los gastos de su luna de miel. No vamos a comentar detalles ya sabidos de esa boda, salvo uno: que a ella asistió uno de los hijos del cantante madrileño.

En efecto: Daniel Summers es junto a su hermana Lucía descendiente del líder de Hombres G. Ambos mellizos, de veinticuatro años. Daniel es músico, miembro de una banda, que en ocasiones ha actuado junto a su progenitor, con quien se halla muy unido. Atravesó una crisis de salud, a consecuencia de una gravísima peritonitis, de la que se recuperó no sin atravesar malos y críticos momentos. Lucía es veterinaria: no asistió a este segundo enlace de su padre, por razones que desconocemos.

David Summers, de sesenta años, nacido en el popular barrio madrileño de Chamberí, que luego viviría hasta mediada su juventud junto a sus padres en una vivienda del Parque de las Avenidas, estuvo veintiséis años casado con su primera mujer, Marta Madruga. Compañeros en el exclusivo colegio del Pilar (donde familias de elevado rango social llevaban a sus retoños, centro del que saldrían políticos y profesionales de prestigio, entre otros). La amistad entre David y Marta se prolongó largo tiempo. Él fue aprendiendo a tocar el clarinete, la guitarra, el bajo y formó un cuarteto junto a sus amigos Daniel Mezquita, Rafael Muñoz y Javier Molina, que dieron en llamarse Hombres G., que recordaba el título de una añeja película. Con su proverbial inspiración como autor, David Summers fue componiendo baladas pop que irían entusiasmando a sus muchas seguidoras durante la década de los 80, entre otras "Marta tiene un marcapasos".

El citado tema, por supuesto, estaba dedicado a su novia, la ya mentada Marta Madruga. Una pegadiza canción que alcanzaría los primeros puestos de las listas de éxitos. Junto a otra: "Devuélveme a mi chica", que llevaba un estribillo por el que asimismo sería conocida, "Sufre mamón".

Como quiera que esa última pieza sonaba en radio y televisión muy a menudo, el padre de David, Manuel Summers, magnífico dibujante de humor y singular realizador cinematográfico, amen de muy querido personaje, propuso a su hijo rodar una película sobre Hombres G, que se titularía como el tan traído y llevado estribillo, es decir "Sufre mamón". Fue también un éxito de taquilla.

El argumento era bien sencillo: el de una joven, Patty, que se enamoraba del guapo David Summers, pero luego se iba con otro cantante de un conjunto rival de Hombres G, Fiebre Amarilla. Película trufada de baladas del grupo madrileño. Aquella Patty de la fingida historia amorosa no era otra en la vida real que Marta Madruga. O sea, la novia en la vida real de David Summers, quien la había recomendado a su padre para ese papel. Contaba entonces solo con diecisiete años.

David y Marta se casaron en la capilla del colegio del Pilar donde habían coincidido en sus aulas. Fue una ceremonia celebrada en 1992, con asistencia de caras conocidas del cine, amistades del padre del novio. Ya quedó dicho que la pareja alumbró dos mellizos. Y fueron muy dichosos hasta que su convivencia empezó a quebrarse hacia 2014. Fueron distanciándose, llegando a su separación y posterior divorcio en 2018.

David había estado muy enamorado de Marta. Y no volvió a estarlo de ninguna otra mujer hasta que, después de su separación, durante una gira por los Estados Unidos al frente como siempre de Hombres G dio en conocer a una joven norteamericana en el transcurso de una actuación de la banda en la sala "Copacabana". Era Christina Cambeiro. Quedó dicho que profesora de inglés. Iba con una amiga, que era admiradora del grupo musical, aunque no ella. Estaba al corriente de su existencia porque con ocho años supo de los éxitos de Hombres G durante unas vacaciones que vivió en Madrid. En los días siguientes a aquella actuación, David y Christina estuvieron juntos y se sintieron atraídos mutuamente. Una de las cosas que más le gustaron al cantante es que Christina no fuera una de esas arrebatadas "fans" que tanto lo asediaban. La pareja fue intimando hasta unirse y tiempo más adelante fijar su boda en Madrid, como decíamos al principio de este texto. Ni qué decir que están "locos" el uno con la otra.