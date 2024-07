Nacho Palau inicia una nueva guerra judicial contra Miguel Bosé por sus hijos

Tras varios años de problemas judiciales por la custodia y cuidado de sus cuatro hijos, en 2023 el Tribunal Supremo dio la razón al cantante Miguel Bosé al rechazar el recurso de su expareja Nacho Palau, que pedía que ambos fueran declarados progenitores de los cuatro hijos que tuvieron por gestación subrogada, de los cuales dos eran hijos biológicos de uno y otros dos del otro.

El alto tribunal declaró que no es relevante en el caso que los cuatro menores nacieran mediante maternidad subrogada durante la convivencia de la pareja, encontrándose inscritas las filiaciones en el Registro Civil español respecto de cada padre biológico y a la vez comitente.

Dijo la Sala que "con independencia de las circunstancias del nacimiento de los hijos o del sexo de los progenitores, no es suficiente para establecer una filiación el mero vínculo socio-afectivo de los menores entre sí y con quien fue la pareja de su respectivo padre".

Tras conocerse la sentencia, Nacho Palau declaró que "les han dicho que no son hermanos, algo terrible". "Hoy finalmente no se ha reconocido a mis hijos por lo que son desde el minuto que nacieron. Les han dicho, en contra de lo que saben perfectamente, que no tienen dos papás".

Un año después, la expareja de Bosé vuelve a la guerra judicial y lucha por pasar sus vacaciones con todos los menores, tal y como indicaba la sentencia. El cantante no deja que los niños que viven con él en México viajen a Chelva (Valencia).

"El verano pasado, los niños se fueron de vacaciones a Mallorca porque Miguel cogió casa allí. Tenían que haber vuelto conmigo para pasar la mitad del período vacacional en Chelva, pero Miguel no permitió que los hijos que viven con él vinieran conmigo. Mi madre y mi familia se quedaron sin verlos", declara Palau a la revista Lecturas.

De hecho, su madre Lola Medina, que por entonces padecía un cáncer, falleció sin ver a sus nietos, lo que supone una gran pena para el escultor: "Mi madre se murió sin ver a los niños en condiciones. Los vio este octubre pasado, pero para entonces estaba ya muy tocada, en silla de ruedas".