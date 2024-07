La hija trans de Elon Musk responde a las polémicas declaraciones de su padre

Las últimas declaraciones de Elon Musk hablando de su hijo Xavier, ahora Vivian Jenna Wilson, desataron una oleada de reacciones en las redes sociales. En una reciente entrevista en DW, el fundador de Tesla se ha pronunció sobre su hijo, al que considera "muerto" tras sufrir el proceso de transformación de género que implica bloqueadores de pubertad o, en sus propias palabras "medicamentos de esterilización".

El proceso se hace a niños menores y aseguró que las personas que los promueven "deben ir a prisión". "Es perverso (...) Perdí a mi hijo. Lo llaman deadnaming (expresión cuya traducción literal es nombre muerto, y que se refiera al nombre anterior a cambiar de género) por una razón. Mi hijo está muerto. Asesinado por el virus woke", dijo en la entrevista.

Vivian, que en 2022 solicitó a un tribunal en Estados Unidos que reconociera su sexo femenino y un nuevo nombre y apellido para que no se le "relacione" con su padre "de ninguna manera", ha reaccionado a las palabras de Musk a través de Instagram. Según ella, "mi padre no sabe cómo era yo cuando era niña porque simplemente no estaba allí, y en el poco tiempo que estuvo fui acosada implacablemente por mi feminidad y mi homosexualidad".

En cuanto a la respuesta de Musk en la que confiesa que su hijo está muerto para él, Vivian insiste en que está "reconocida legalmente como mujer en el estado de California y no me preocupo por las opiniones de quienes están debajo de mí".

Vivian Jenna Wilson, nacida como Xavier Musk, es una de los 12 hijos del empresario multimillonario Elon Musk y su única hija transexual. Uno de los comentarios del empresario que más polémica desataron en Twitter fue que su hijo nació "gay y ligeramente autista". Por su mala relación, Xavier pidió no tener vínculos con su "padre biológico, de ningún modo y bajo ningún concepto". Al cambiar de género, Vivian tomó el apellido de su madre Justine Wilson, exmujer de Musk y madre de cinco de sus siete hijos.