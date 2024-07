Rodolfo Sancho se sincera en esRadio sobre su año más complicado: "Lo que no te mata te hace más fuerte"

Rodolfo Sancho visitó esCine para presentar su nueva película Un paseo por el Borne donde interpreta a Martín, un hombre que tenía grandes sueños cuando era adolescente y que al llegar a los 50, recuerda con dolor los años que vivió en Barcelona, donde fracasó en su sueño de ser un reputado director de cine. Cuando vuelve a su ciudad natal, Palma de Mallorca, conoce a cinco alumnos con una enorme pasión por el cine que le cambiarán la vida para siempre.

Durante la charla, Andrés Arconada se interesó por el estado del actor, que ha pasado un año complicado y en vilo por el futuro de su hijo Daniel Sancho, pendiente de la sentencia por el asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia en agosto de 2023. A pesar de todo, Sancho reconoció en esRadio que está "bien" y "estable". "No estoy amargado, no estoy depresivo. Estoy luchando en la vida y soy creedor de que lo que no te mata te hace más fuerte y más sabio", respondió con sinceridad.

"Intento llevar mi vida y todo pueden ser desgracias o retos. Soy de los que prefiere ver la vida como un reto y un aprendizaje y tirar para delante", confesó, tranquilo porque a nivel personal, el intérprete está acompañado por su familia.

Junto a sus compañeros de reparto, Sancho estrenó el pasado 25 de julio en el Atlàntida Mallorca Film Fest de Palma la película que ya está en las salas de cine de España y que protagoniza bajo la dirección novel del mallorquín Nick Igea, que firma el guion junto a Elio Quiroga y Zebina Guerra.