Charo Reina: "Estoy viviendo uno de mis mejores momentos profesionales"

Charo Reina está viviendo un gran momento profesional y no puede estar más feliz. En la actualidad se ha trasladado a Madrid porque va a interpretar diferentes papeles en tres zarzuelas en el teatro de La Latina durante el mes de agosto.

"Me encanta la zarzuela, y estoy en plenos ensayos. Del 7 al 11 seré la Simona en "Agua, Azucarillos y Aguardiente"; del 14 al 18 interpretaré a Venustiana en La "Chulapona" y del 21 al 25 a Gorgonia en "La Revoltosa". Tres papeles de mujeres con carácter donde soy la actriz característica. A lo largo de mi carrera he hecho 8 producciones de este género, alguna de ellas que ya he repetido. Este año hice "Entre Sevilla y Triana", en el teatro Campoamor de Oviedo".

Charo Reina me confiesa que se siente muy feliz haciendo este trabajo. "Se unen mis dos grandes amores, la interpretación y la música". Sobre sus planes de futuro me cuenta que cuando finalicen las actuaciones va a empezar a rodar una película en Madrid. "Estaré hasta final de octubre. Todavía no puedo desvelar nada porque no me lo permiten, lo que sí puedo decir es que voy a estar rodeada de grandes profesionales. También tengo un gran proyecto para hacer un espectáculo, que se va a llamar, "Su Majestad la Copla" con la Orquesta Sinfónica del Mediterráneo. Se está cerrando para hacer gira esta temporada por España, en la que interpretaré temas míos, y de las grandes como mi tía Juanita, Rocío Jurado, Concha Piquer, Lola Flores e Isabel Pantoja".