Antonio Banderas y otros famosos apoyan a Venezuela desde la gala Starlite

Paloma Barrientos, recién llegada de Starlite, ha contado lo que no se vió en la Gala Starlite, una gala solidaria repleta de famosos cuyo invitado de honor fue Will Smith,que estuvo muy integrado y mirando embelesado a India Martínez cuando cantaba. Entre los asistentes estuvo Antonio Banderas, el otro gran hombre de la noche, que desmintió que le hayan tirado la casa de Marbella (La Gaviota) ni haya tenido ningún problema con Costas. "He sido yo porque quiero una a mi gusto" negando, por tanto, las informaciones que se han publicado sobre la demolición de esta propiedad por un problema legal. También comentó que después de diez años con Nicole no se quiere casar, y que quiere hacer un corto con su hija Stella del Carmen.

La venezolana Margarita Vargas recibió uno de los premios durante la gala. Como no podía ser de otra manera, tuvo unas palabras muy emotivas hacia sus compatriotas por la situación que se está viviendo en el país tras el fraude electoral de Maduro. No fue la única. También Antonio Banderas o la modelo Ninoska Vasquez, que lució la bandera de Venezuela en su vestido con un SOS Venezuela.

Felipe VI está de vuelta en París, mientras que la reina Letizia no sabemos si ha regresado a Mallorca con sus hijas o está en Madrid. Lo que sí sabemos es que el rey Felipe estará en París hasta el jueves, y su lugar lo ocupará la reina Sofía, que se quedará en París hasta la clausura.

El monarca estuvo en la Villa Olímpica con los deportistas españoles, acudió a ver pruebas deportivas y coincidió allí con otros royals. Como ha comentado nuestra compañera Ana Mateu, no sabemos si finalmente habrá posado familiar o no en Mallorca ya que el rey tiene que acudir a la toma de posesión del presidente de la República Dominicana. Aún así sabemos que la princesa Leonor como la infanta Sofía han disfrutado de una jornada de navegación en la isla de Cabrera con unas amigas. Por su parte, Paloma Barrientos ha comentado que el rey emérito volverá a Sanxenxo en septiembre para las regatas.

Y mientras los hijos de Vargas Llosa se muestran indignados en Twitter por la polémica que se desató con las imágenes de Mario en las que se percibían dificultades para andar, Isabel Pantoja aplaza su traslado a Madrid.

Los rumores de ruptura entre Aitana y Sebastián Yatra son más claros que nunca después de las palabras que pronunció Aitana en un concierto en Vigo. Si hace apenas unas semanas habían estado juntos de vacaciones en casa de Rafa Nadal y después en el concierto de Karol G, después del concierto de Vigo cada uno ha ido por su lado: Yatra a París y Aitana a Ibiza con Arón Piper. Lo último que sabemos es que Jude Bellingham y Aitana han comenzado a seguirse en Instagram. El rumor está servido.