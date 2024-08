Las últimas horas de Álvaro Morata y Alice Campello hacían presagiar lo peor: la pareja ha decidido poner punto y final a su matrimonio de ocho años. El primer movimiento ocurría este fin de semana después de que ambos eliminasen las fotografía de perfil de Instagram en la que aparecen juntos así como todas las imágenes anclada que tenían en familia. Ella incluso borraba el apellido de él de su biografía, haciendo saltar así los rumores sobre el fin de su relación.

Estos cambios no pasaron desapercibidos en redes sociales, que no que no tardaron en inundarse de rumores y habladurías sobre lo que estaba pasando entre el matrimonio. Tal así, que apenas unos minutos antes de que el futbolista emitiese el comunicado confirmando la ruptura a través de sus redes, era Alice Campello la que se pronunciaba asegurando que se están contando muchas mentiras: "Estoy asombrada de la cantidad de mentiras que están diciendo. Álvaro es la mejor persona que existe en la vida, no me ha faltado al respeto y yo tampoco. Si hay una certeza que tengo en la vida es del respeto recíproco que nos hemos tenido y nos tenemos. No os creáis nada que las cosas que dicen terceros que no tienen ni idea", decía Alice, evidenciando el hastío de estos últimos días.

Sin confirmar la ruptura, algo que llegaría apenas unas horas después, Alice restaba importancia al hecho de que ella o Álvaro borrasen todo rastro de su familia en las redes sociales: "Todas estas movidas por haber quitado unas fotos…me parece alucinante las películas que se monta la gente en la cabeza y lo que le gustaría pensar que de verdad nos hemos faltado el respeto", aclaraba, asegurando que "no existe persona" que la haya respetado más que Álvaro Morata: "Me ha dado todo lo que hay en esta vida y más (…) No tiene sentido que por quitar unas fotos de Instagram se inventen de todo sobre una persona que me ha dado todo lo que hay en esta vida y más. No existe persona que me haya respetado más que él. Lo sigue haciendo".

"Sabiendo encima todo lo que Álvaro ha hecho por mí… por eso no puedo permitir que nadie piense que se haya portado mal conmigo y sea esta la causa de haber quitado unas fotos", concluía Alice.

Y llegó el comunicado de Alice

Apenas unos minutos después del texto publicado por Morata, llegaba la explicación de Alice con una carta muy emotiva donde ponía en valor los años que ha pasado junto al futbolista: "Álvaro y yo hemos decidido separarnos y es la decisión más difícil que hemos tomado en nuestra vida. Quiero dejar claro, como ha hecho él, que no ha habido terceras personas ni ningún tipo de falta de respeto por parte de ambos", dice la misiva publicada en redes.

"Solo puedo decir que, en estos ocho años, he tenido una persona al lado que no ha hecho más que priorizarme, cuidarme y respetarme. Por eso, no puedo permitir ningún tipo de especulación falsa y la decisión de de decirlo tan pronto...No quiero que penséis que nada de lo que habéis visto en las fotos de Instagram que hemos puesto es mentira", continúa.

"No nos hemos podido querer más, seguimos haciéndolo, pero llega un momento donde se acumulan muchas incomprensiones mal gestionadas. Las cosas poco a poco se estropean y explotan. Siempre nos hemos prometido por respeto a todo lo que hemos vivido de no llegar nunca al punto de hacernos daño o ser tóxicos y de acabar antes de ello y así ha sido. Solo dar las gracias a Álvaro por todo lo que ha hecho por mí, por cómo me ha cuidado, por el papá y marido que ha sido y desearle lo mejor. siempre", concluye la emotiva carta.