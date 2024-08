Antonio de Felipe, aunque a él no le gusten las etiquetas, está considerado como el pintor Pop español más internacional. Su último trabajo del que se siente muy satisfecho es el haber pintado y diseñado la parte gráfica del último disco de Isabel Pantoja, que conmemora el 50 aniversario de su carrera.

"El ser referente para las nuevas generaciones de artistas y el haber creado escuela es muy gratificante. Una cosa es que te copien y otra muy diferente es que se inspiren en ti, para encontrar su camino. Eso me hace sentirme muy feliz. Empecé a dibujar desde muy niño, en el colegio era el que mejor lo hacía y todo mi entorno tenía muy claro que yo iba a ser artista. El primer dibujo que hice fue cuando tenía 3 años que todavía lo conservo. El mejor regalo que me hicieron mis padres fue una enciclopedia de pinacotecas del mundo que compraron a plazos para mí. Tengo que decir que tengo muy buena formación y eso es fundamental para mí los clásicos han sido mí gran formación. Te puedo decir que Velázquez y Warhol han sido mi padre y mi madre". Así lo explicó.

La historia de como llegó a Isabel Pantoja es muy peculiar. "Hace 30 años compró una obra mía de una serie que yo hice a principios de los 90,que se llamaba DIVINAS, que eran las interpretaciones de La Inmaculada de Murillo con caras de famosas, entre ellas estaba Isabel Pantoja, Grace Kelly, Bibi Andersen, Isabel Preysler, Brigitte Bardot, entre otras. Me hicieron un reportaje en el magazine de un diario de tirada nacional y lo vio María Navarro, que en aquella época era la representante de Pantoja, preguntó por él y ya estaba vendido,. Entonces yo pinté un nuevo cuadro para Isabel, que es más grande y mejor que el primero, y María se lo regaló por su cumpleaños. Estuve en su casa, que en aquella época vivía en La Moraleja y cuando lo vio le enloqueció. Al cabo del tiempo, se lo pedí prestado y estuvo expuesto en Arco 96".

"Hace un año me llama Enrique Castilla, que es el productor del disco, y me hace el encargo en nombre de ella y después ya hablé con su hermano Agustín. Me cuenta el proyecto, me gustó y accedí. La única exigencia que puso Pantoja fue que en la portada tenia que ir la foto que se ve, que es ella de niña, porque es muy especial. Porque este es un trabajo dedicado a su madre y a sus fans. Al minuto me vino la idea, que supe que era la buena y ahí está. No lo dudé, siendo consciente del interés que supone todo lo referente a la cantante. Yo he intentado que el disco sea como un espejo por la parte de delante su cara de cría y por detrás de adulta, para que haya una simetría de niña a mujer. Presenté un boceto y a Agustín le encantó".

A parte de la portada, he credo una imagen corporativa en cuanto a todos los textos, la tipografía, el color fucsia. No se va a hacer una presentación porque Isabel no ha querido. Y tengo que decir que cuando pasé la minuta de mi trabajo, no tuve ni el más mínimo problema a la hora de cobrarlo. Y me consta que ella está como loca con el resultado, y a mí como artista es muy gratificante. La dedicatoria que me ha hecho en el disco me parece preciosa y refleja lo mucho que le ha gustado. "Antonio de Felipe por las maravillosas imágenes plasmadas en estos discos y en este proyecto, y por tus bellas ideas que son un espectáculo gracias, Antonio".

Carlos Pérez Gimeno