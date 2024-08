¿Qué le pasa a Pipi Estrada? La inquietante nueva imagen del colaborador

Inquietantes imágenes las que protagoniza esta semana el periodista Pipi Estrada. El popular colaborador se ha hecho viral en las redes sociales debido a la nueva imagen que luce en el vídeo promocional del estreno de la nueva temporada de El chiringuito, de Atresmedia, el próximo 12 de agosto.

En la escena se puede ver a la expareja de Miriam Sánchez luciendo un aspecto completamente diferente al que estamos acostumbrados. Tiene limitados los movimientos de la cara, sus arrugas han desaparecido (probablemente debido al bótox), y lo más extraño de todo: no pestañea en los 46 segundos que dura el vídeo.

Sus labios se aprecian más gruesos de lo normal, teniendo dificultades para vocalizar y ya hay quién lo ha comparado con el actor Mickey Rourke, conocido por sus múltiples operaciones estéticas.

💙🧡"Con la misma PASIÓN, EMOCIÓN, ILUSIÓN y, por supuesto, MÁS INFORMACIÓN" ‼️ @PipiEstrada1 va a darlo todo en la nueva temporada. 🔜😳 El lunes 12 de agosto, todos puntuales a las 12 de la noche en MEGA. pic.twitter.com/gn2FF05Mn1 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 11, 2024

"No sabía que Mickey Rourke trabajaba en el chiringuito", "con la misma pasión pero no con la misma cara", "la transición a Duquesa De Alba va viento en popa" o "allí estaremos Carmen Lomana, mucha suerte en esta nueva temporada", son algunos de los comentarios que ha recibido la publicación y a los que Pipi Estrada aún no ha dado respuesta.

El colaborador tendrá un intenso inicio de temporada ya que, además de su continuación en el programa de Josep Pedrerol, se ha confirmado su incorporación al espacio de Youtube y Ten, Ni qué fuéramos (la secuela del extinto Sálvame) presentado por María Patiño y donde se reencontrará con antiguos compañeros de Telecinco como Belén Esteban, Kiko Matamoros o Chelo García Cortés.