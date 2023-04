La revista Semana llevó este miércoles en su portada unas imágenes de Terelu Campos junto a un hombre. Con el titular, "cita para dos", la publicación daba todos los detalles sobre la salida de la presentadora junto a su supuesta nueva ilusión a pesar de no haber besos o abrazos, ni siquiera contacto físico. Apenas unas horas después de la salida de la revista, se hacía pública la identidad de su misterioso acompañante: se trata de José Luis Sánchez, director del Área Social del Real Madrid y uno de los hombres fuertes de Florentino Pérez en el Real Madrid.

El digital Tikitaka daba más datos sobre Josele, como lo conocen sus amigos, al que califican como uno de los hombres más "brillantes" que rodean en el club al Presidente del Real Madrid. Además, fue número dos de la candidatura de Comisiones Obreras en 2008 para la Secretaría General con José María Fidalgo.

En la información aportada por Semana, aseguraban que tras cenar juntos, Terelu y José Luis Sánchez se marcharon a casa de la presentadora, algo que Carmen Borrego negó durante su participación en Sálvame, asegurando que solo son amigos. Sin embargo, Pipi Estraba decía saberlo todo y leía el directo el mensaje que horas antes le había mandado Terelu Campos. En el texto, acusa a su expareja de filtrar al medio deportivo la identidad de su acompante y calificaba su comportamiento de mezquino y asqueroso.

"Como siempre, eres un puto impresentable. Jodiendo la vida a la gente anónima solo con el fin de hacer daño", rezaba el mensaje, el que le reprocha que hablase sobre su amigo que no es una persona conocida. Y continuaba: "Eres un asco de persona porque a mí tú no me haces daño, solo me da pena por esa persona anónima. Que sepan en el club la clase de tío que eres". Pipi respondía al mensaje negando la acusación de la hija de María Teresa Campos: "Me gustaría saber de qué me acusan, para saberlo. Si no he hecho nada". A lo que Terelu respondía: "Dar el nombre de una persona que no había salido, si tan bien te cae te lo podrías haber ahorrado. No por mí, por él".

Finalmente, tanto Terelu como su hermana Carmen Borrego negaban la información de la revista asegurando que José Luis Sánchez solo es un buen amigo de la familia, con el que han salido en otras ocasiones. Creen que al hacerse pública su identidad y relacionarle sentimentalmente con Terelu puede afectar a su vida privada y profesional.