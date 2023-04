Llanto desconsolado de Terelu Campos por la situación de su madre

Terelu Campos ha vivido la que sin duda ha sido la Semana Santa más amarga de su vida. Ella misma advirtió a través de sus redes sociales que la ausencia de su madre Teresa Campos en las procesiones de Málaga le producía una enorme tristeza. Un sentimiento que evidencian las fotografías que este miércoles publican varias revistas, donde se puede ver a la presentadora de Telecinco llorando durante el paso del Cautivo por las calles de la ciudad andaluza.

El delicado estado de salud de la matriarca del clan Campos ha impedido que pueda acudir a la cita anual más especial de la familia. En su lugar, se ha quedado en su casa de Madrid acompañada de Gustavo, al que considera un hijo más, y el resto de sus empleados. Las que no han querido perderse las procesiones han sido su hija Terelu y su nieta Alejandra Rubio, quiénes se mostraron muy emocionadas durante los dos días que permanecieron en Málaga.

Frente al paso del Cautivo, imagen a la que profesan una gran devoción, Terelu escribió una emotiva publicación en sus redes sociales donde recordó a su madre y mostró su pena al no tenerla junto a ella: "Ella no está pero nosotras estamos en su nombre para darle las gracias por darnos salud para poderlo ver en procesión, y para rezarle que la cuide todos los días". En la imagen compartida por Terelu aparece acompaña de su hija, su gran apoyo en estos complicados días: "Con el amor de mi vida viendo al Cautivo por el puente de la Aurora".

Las revistas Semana y Diez Minutos incluyen más fotografías de este momento, en el que se puede ver a Terelu completamente rota y secándose las lágrimas. "Mi vida está llena de más preocupaciones. Mi única preocupación no solo es mi hija. Cuando el pilar de tu vida no pasa por el mejor momento, eso también te arrastra. Al final, solo deseas el mayor bienestar y la mayor felicidad a la persona más importante de tu vida junto con mi hija. Se acerca la Semana Santa y sé que la voy a vivir con mucha tristeza, porque ya nada es igual ni volverá a serlo nunca (…) Me cuesta recuperar el aliento al saber que la persona más importante de mi vida no volverá a estar nunca más en su Semana Santa malagueña (…) Tengo el corazón en mil pedazos porque sabe lo mucho que la ha disfrutado durante tantos años", escribió Terelu en su blog días antes de la realización de las fotografías.