Terelu, ilusionada de nuevo con un señor que se da un aire a Bigote

Semana publica en su portada la exclusiva de la nueva ilusión de Terelu, un caballero de edad parecida a la suya que, si se mira con ojos achinados, se da cierto aire a Bigote Arrocet, el exnovio de su madre. Pelo abundante, canoso, peinado hacia atrás y gafas de pasta.

Se trata de la primera que se le conoce a la presentadora desde que rompió su relación con José Valenciano en 2015. Semana publica varias fotos en las que vemos a la pareja durante una cena que la revista califica de "romántica". No hay besos ni abrazos. Ni siquiera hay contacto físico, entre los dos corre el aire.

Sin embargo, el hecho de que los dos salieran del restaurante y se marcharan juntos a casa de la hija de Teresa Campos es la prueba, según Semana, de que hay algo.

En la página siguiente, a la que vemos es a Teresa Campos, que, tras muchas semanas sin aparecer en público, ha sido fotografiada mientras acudía al dentista con su hija. Siempre elegante, la periodista llevaba un abrigo blanco con pantalón y botas rojas.

Se acabó el buen rollo entre Eva y Cayetano

Asegura Diez Minutos en portada que la modelo y el torero están "cada día más alejados". La revista califica de "tenso" el encuentro que mantuvieron hace unos días en el colegio de su hijo.

"Llegaron y salieron del centro escolar por separado. Ni se miraron ni se hablaron", leemos. La realidad es que en las fotos no coinciden… aunque eso no significa que ya no se lleven.

La irrupción de la presentadora portuguesa María Cerqueira en la vida del matador podría ser el motivo del enfriamiento de la buena relación que mantenían Eva y Cayetano, al menos como padres.

Bertín y Gabriella, juntos en la noche

Semana lleva a papel la fotografía que publicó hace unos días en su edición digital y que confirma que Bertín Osborne y Gabriela Gillem siguen viéndose. El cantante reconoció en Es La Mañana de Federico que tenían una amistad con derecho a roce.

En las imágenes, tomadas de noche, vemos a Bertín saliendo de un restaurante en el que cenaron con varios amigos. Gaby el él se montaron en el coche del artista y pusieron rumbo a lo desconocido.

Según Semana, aunque Bertín le quita importancia a la relación, Gaby se muestra mucho más ilusionada. Son varias las ocasiones en las que ella ha estado en la casa del presentador, y según ha contado Daniel Carande, hace un par de días estaban muy acaramelados en una caseta de la Feria de Sevilla.

Sofía de Borbón, en ‘Hola’ y a punto de cumplir 16

La hija menor de los Reyes de España protagoniza la portada de Hola de este miércoles. La joven cumple 16 años el próximo 29 de abril y el hecho de que en tres meses se mude a vivir a Gales le sirve a la revista para hacer un resumen de lo que ha sido su vida y aventurar cómo es en la intimidad. Porque todo son conjeturas.

Dice Hola que Sofía de Borbón es "igual que la Reina, perfeccionista, despierta, de reacción rápida, divertida y de carácter fuerte". Que celebrará su aniversario a puerta cerrada y que se está barajando la posibilidad de que, al igual que su hermana, la heredera al trono, reciba formación militar, "aunque con otra hoja de ruta que podría no incluir las tres academias militares".

Añade Hola que la infanta "ha crecido con la certeza de que ser la segunda es una bendición". "En algún momento de su vida podrá elegir qué hacer". Mientras, disfruta de aficiones como el fútbol, la hípica, el tenis, la fotografía, el ballet, el arte dramático, el cine. Le gusta la ciencia ficción, y al parecer se presentó a las pruebas anónimas de selección del UWC Atlantic College con el pseudónimo de "Dune".

Sebastián Yatra se compra una casa en la Milla de Oro

La portada de Diez Minutos muestra a la pareja de moda: Aitana y Sebastián Yatra paseando sonrientes por el barrio madrileño en el que el cantante parece que va a empezar a residir.

Una vez más, no hay besos ni carantoñas. Si mantienen una relación sentimental, es a puerta cerrada.

Asegura la revista que el intérprete colombiano se ha comprado una casa en la Milla de Oro de Madrid y que su chica le está ayudando a instalarse. Se trata de un piso de trescientos metros cuadrados, tres habitaciones y tres baños valorado en más de un millón de euros.

Cóctel de noticias

La noticia es que no hay noticia: no hay fotos exclusivas de la pedida de mano de Íñigo Onieva a Tamara Falcó. Ni en Hola ni en ninguna revista. Sólo su "álbum familiar" incluye detalles de la fiesta desconocidos, como que Íñigo dedicó unas bonitas palabras a su futura suegra, Isabel Preysler.

Ana Obregón no descarta darle un hermanito a Ana Sandra. Las revistas recogen las declaraciones que hizo Ana a vuelapluma a los reporteros que la siguen y en las que responde "Vamos a ver, poco a poco…" cuando le preguntan si piensa aumentar la familia. La presentadora está pletórica con su libro, que va ya por la tercera edición.

Camilla, de "madrastra" del cuento a "Su querida Majestad". Hola se acuerda de la mujer de Carlos III a dos semanas de la coronación con un reportaje en el que glosa la figura de la nueva reina. Según la revista, sus hijos y nietos se han convertido en "la otra familia real".

Hola promociona a Inés Domecq. No sólo uno, sino dos reportajes dedica la revista a la diseñadora andaluza que viste a Sofía Palazuelo, Tana Rivera o a las hijas de Bertín. Todas ellas estuvieron en el Palacio de Dueñas en el el último desfile de la modista. Unas páginas después vemos sus nuevos diseños en el apartado de Moda.

Carolina Monje reaparece en el torneo Conde de Godó en su semana más complicada. La que fuera novia de Aless Lequio, en boca de todos tras saberse que Ana Obregón le ha enviado un mensaje invitándole a conocer a su nieta, acudió al tenis junto a su prometido.

Xisca Perelló se refugia en su hijo tras la muerte de su padre. Vemos en Semana una foto de la mujer de Rafa Nadal con su pequeño en brazos tomada sólo unos días antes del fallecimiento de Miquel Perelló a la temprana edad de 63 años.

Lo más destacable de esta información en que la grada se sentó la infanta Cristina, luciendo un sombrero de promoción del Banco Sabadell y normalizando que está en España un día sí y otro también.