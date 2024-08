Lamine Yamal y Joao Félix trolean a Fermín López al confirmar su relación con la influencer Berta Gallardo

El jugador Fermín López ha disfrutado de unas merecidas vacaciones que ha aprovechado para descansar y recargar pilas, después de ser parte fundamental de una de las etapas más importantes de la historia de la Selección Española de fútbol: ganar la Eurocopa de Alemania y el Oro en los Juegos Olímpicos de París.

Unas idílicas vacaciones en Grecia que se han vuelto virales porque el futbolista ha dado a conocer, de forma oficial, su relación con una influencer, Berta Gallardo, una sevillana de 21 años, que aunque estudió derecho ha preferido dedicar su carrera profesional hacia el mundo del modelaje y las redes sociales, que en estos momentos cuenta con 62 mil seguidores en Instagram, además de colaborar con marcas que patrocina en dichas redes.

Con esta imagen se confirma una relación que se venía rumoreando desde hace meses, ya que habían aparecido juntos en las celebraciones de la Eurocopa. En esta ocasión, Fermín mostraba algunos detalles de sus vacaciones de verano en las que aparece una romántica imagen con Berta Gallardo. "Te quiero", contestó la joven sevillana en Instagram desde la Isla de Cos en el Mar Egeo. Aunque lo mejor estaba por llegar…

El troleo de Lamine Yamal y Joao Félix a Fermín López

Lamine Yamal, Joao Félix o Nico Williams han "troleado" al jugador del F. C. Barcelona con diferentes comentarios como "Vas a tiempo de borrar", bromeó el futbolista portugués, mientras que Lamine Yamal le siguió la corriente y comentó "Le hackearon el móvil y si no no entiendo nada". Por su parte, su amigo Nico Williams también le replicó con unos emojis de sorpresa.