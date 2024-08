Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, anuncia su compromiso con Alex Gruszynski

La Crónica Rosa ha comenzado con la noticia de un compromiso, el de Stella del Carmen Banderas con Alex Gruszynski, al que conoció cuando eran solo unos niños en la escuela infantil Wagon Wheel School de Los Ángeles, donde ambos estudiaron. Ha sido la propia Stella quien lo ha anunciado en sus redes sociales, con imágenes de los dos desde que eran pequeños, y con el anillo de compromiso que le ha regalado Alex.

Y de una historia de amor que acabará en boda, a otra que ha terminado en ruptura mediática e inesperada, aunque no en divorcio, como es la de Álvaro Morata y Alice Campello. Por una parte el entorno de ella apunta que la relación sigue siendo muy buena, que hablan a diario y que incluso ya se echan de menos. Todo lo contrario a lo que sabemos del entorno de él, que van por todo lo contrario. Beatriz Cortázar ha comentado que la relación es cordial por parte de ambos, por el bien de sus hijos y que esa relación ya estaba tocada de antes. Por su parte, también se ha comentado que Morata quiere estar solo porque ha acabado "muy quemado" de su matrimonio y ya no podía más.

Quién no está solo, si no en compañía de varios amigos, es Álvaro Muñoz Escassi, quién ha estado descansando unos días en Asturias, según ha revelado en exclusiva el programa 'TardeAR'. Lo que no sabemos es si se ha encontrado con valeri, quien también estaba en Oviedo visitando a su abogada.

Otro de los asuntos que se han comentado ha sido que la actriz Inma Cuesta ha presentado de forma oficial a su pareja, la guionista Ángeles Maeso a través de un selfie en Instagram. No es la primera vez que la actriz habla de su pareja públicamente, ya que lo hizo durante una entrega de premios en 2021, justo después de ser madres por primera vez en 2020. En esta ocasión, y después de tener a un segundo hijo en 2023, la actriz nos ha regalado un 'selfie' de ambas con gafas de sol, en un impresionante paisaje dando una imagen de absoluta normalidad en su relación.

Quienes quieren vivir en una aparente normalidad y no lo consiguen por sus contradicciones, son Gerard Piqué y Clara Chía, que, a pesar de decir que quieren estar alejados de los focos, no pueden evitar caer en el postureo de contar al mundo que están disfrutando de unas lujosas vacaciones en Grecia, en un exclusivo resort.

Hemos escuchado unas declaraciones de Bárbara Rey sobre Alain Delon, con quien tuvo una relación entre 1974 y 1976. Delon, que falleció el domingo 18 de agosto a los 88 años de edad, rodeado de sus tres hijos y otros seres queridos, fue preparando cómo quería que fuera su despedida y su funeral. Y mientras Bárbara recuerda a Alain Delon, la abogada de Sofía Cristo ha contado las claves de la demanda que la hija de Bárbara Rey ha interpuesto contra su hermano Ángel Cristo por las declaraciones que ha hecho sobre ella en diferentes medios de comunicación en los últimos meses, con una cantidad que podría rondar los 200.000 euros.

Alejandra Rubio y Carlo Constanzia ya están de vuelta en Madrid después de disfrutar y descansar de unos días en La Coruña. Quienes no descansan son Sofía Suescun y Kiko Jiménez, que habrían solicitado una orden de alejamiento contra Maite Galdeano para evitar que esta se acerque a su domicilio o intente acceder a la vivienda de su hija. La relación entre madre e hija no parece tener solución según los últimos movimientos de ambas.