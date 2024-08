El posado veraniego más especial de Ana Obregón con la pequeña Anita

Las portadas de las revistas del corazón de esta semana vienen más veraniegas que nunca, con fotografías de famosas de las famosas en sus jornadas playeras desde Amelia Bono, Nuria Roca, Lara Álvarez, Aitana, Mery Perelló, Sofía Palazuelo combinada con sus hijas, o Irene Urdangarin, que luce tipazo en Bidart, acompañada de sus hermanos antes de comenzar su etapa en Inglaterra y del que no hay rastro de su novio, Juan Urquijo.

Siempre se ha dicho que el verano no comenzaba hasta que no se producía el posado veraniego de Ana García Obregón, y este ha llegado en forma de exclusiva en Hola, donde aparece sonriente con la pequeña Anita, las dos con el mismo modelo de bañador, en su casa mallorquina de la Costa de los Pinos.

En el interior encontramos declaraciones de todas las "primeras veces" de la niña, como que "Me llama mamá pero es lógico. No le voy a decir con 17 meses ‘no soy tu mamá’. Soy abuela-mamá y cuando ella tenga uso de razón se lo contaré", algo en lo que nuestros colaboradores han estado de acuerdo puesto que Anita todavía es muy pequeña, y que físicamente es igual a Aless. En esta entrevista se ve que Anita le ha cambiado la vida a Ana Obregón y que ha sido una salvación para ella. Asimismo, en esta exclusiva, Ana ha preferido no comentar nada sobre Alessandro Lecquio.

La revista Hola también ofrece todos los detalles de la boda de Marta Luisa de Noruega y el chamán Durek Verret, que será el próximo 31 de agosto. Una ceremonia que se celebrará en el fiordo de Geiranger y que durará 3 días. También nos cuenta que hay un dress code, en el que se pide que no se vistan de blanco y los hombres vistan con esmoquin, algo obvio, por otra parte. Asimismo han elaborado una ginebra conmemorativa, que han llamado Pink Gin, a base de frambuesas, arándanos y grosellas negras. Paloma Barrientos y Carlos Pérez Gimeno han contado su experiencia con la princesa y el chamán cuando coincidieron en Starlite de Marbella, señalando que ambos fueron los dos muy agradables y simpáticos.

Tal y como cuenta Semana, María José Suárez está recuperada de su ruptura con Escassi y aparece bien acompañada. Paloma Barrientos ha hablado con ella y ha contado que María José ya ha pasado página, además de asegurarle que no se besó con el chico con el que aparece en las fotos, que simplemente se trata de una amistad o una "alegría de verano".

Semana también lleva unas fotos exclusivas de Sara Carbonero recargando pilas en las playas de Cádiz, acompañada de sus hijos y unas amigas. La revista descarta que haya crisis con Nacho Taboada, mientras que Hola, en su edición digital, confirma todo lo contrario, dando la primicia de su ruptura. Paloma Barrientos se queda más con la info de Semana que la de Hola, que han tenido línea bastante directa con Carbonero. Han estado juntos, pero no les han hecho seguimiento. Carlos Pérez Gimeno ha dicho que a lo mejor es una crisis en vez de una ruptura y que solo el tiempo dirá.

Tamara Falcó nos ha sorprendido con un posado en bikini turquesa, algo a lo que no nos tiene acostumbrados, en la que se ha comentado que quizás había muchos filtros y quizás altas dosis de photoshop. Los colaboradores han visto cambios en su rostro y en su pecho, que ha llamado mucho la atención.

Una semana después de la ruptura, anunciada por Álvaro Morata y Alice Campello, siguen las informaciones contradictorias que llegan desde los círculos cercanos de ambos. Como ha contado Paloma Barrientos, es una pareja que se sigue queriendo mucho y que es una ruptura por temas emocionales ya que a Morata le afecta todo mucho. Es una separación y en ningún momento se plantea un divorcio.