La drástica decisión de Sara Carbonero tras salir a la luz su ruptura con Nacho Taboada

No ha podido ser. Tras días de intensos rumores sobre una posible crisis después de pasar las vacaciones por separado, la revista ¡Hola! confirmaba la noticia en la tarde de este martes: Sara Carbonero y Nacho Taboada han roto. Según ha deslizado su entorno, la pareja decidió poner punto y final a su noviazgo hace varias semanas tras mucho tiempo de idas y venidas. No porque se haya acabado el amor, sino porque ven la vida y el futuro de forma diferente y ahora mismo se encuentran en momentos vitales opuestos; y aunque su relación no haya funcionado, se siguen teniendo un gran cariño y seguirán manteniendo una buena amistad.

Fiel a la discreción con la que siempre ha llevado su vida privada, la periodista no se ha pronunciado públicamente sobre su ruptura, aunque no resulta extraño teniendo en cuenta que tampoco llegó a hablar abiertamente de su relación con el cantante de 'Colectivo panamera' en los más de dos años que estuvieron juntos.

Sin embargo, poco después de confirmarse su recién estrenada soltería, Sara reaparecía con un significativo mensaje en Instagram con el que ha revelado cómo se encuentra y ha dejado claro que la vida continúa adelante y sigue siendo maravillosa aunque su historia de amor con Nacho no haya funcionado.

Con la canción 'Calma' de Mojarrieta de fondo -ya una declaración de intenciones en sí misma para confesar que está tranquila- la exmujer de Iker Casillas ha compartido varias imágenes con sus hijos Martín y Lucas en una playa gaditana al atardecer. Y es que la periodista ha tomado la decisión de alejarse y desconectar durante unos días, consciente del tsunami mediático que se le avecina con la noticia de la ruptura.

Unas instantáneas en las que Sara aparece ataviada con unos shorts vaqueros y un bañador oscuro, que combina con un vaporoso caftán y gafas de sol y en las que transmite serenidad, confirmando sin necesidad de palabras cómo se encuentra tras su separación del músico.