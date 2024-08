El entorno de Alice Campello habla sobre la ruptura y Morata se esconde: "Ha huido"

La separación de Álvaro Morata y Alice Campello sigue copando los titulares tanto en España como en Italia. Y es que hasta hace unas semanas nada hacía presagiar este triste final en una de las parejas más consolidadas de nuestro fútbol y más después de las románticas imágenes que pudimos ver durante la la final de la Eurocopa, donde Alice y sus cuatro hijos no quisieron perderse un día tan especial para el deportista.

Con la oleada de crítica y rumores sobre una posible infidelidad, finalmente para pareja daba un paso al frente y confirmaba la ruptura, pero negaba cualquier tipo de problema, faltas de respeto o la existencia de terceras personas. "Estoy cansado de que se diga que he sido infiel a Alice porque ni siquiera fui a la fiesta de la Selección para que no surgiesen este tipo de rumores", confesó este fin de semana Morata en el programa Dcorazón, en TVE. Asegurando que está "destrozado" debido a la críticas y la presión que ha recibido en redes sociales y por parte de la prensa: "Estoy destrozado. He huido de España porque no puedo más con la presión y las críticas, no solo la prensa del corazón, también la deportiva".

El traslado del futbolista al AC Milán le beneficiará para poder evadirse de lo que está ocurriendo en nuestro país, donde en entorno de la italiana no deja de hablar, esta vez en la revistas Hola, negando que haya posibilidad de una reconciliación. Aunque reconocen que "todo está más calmado" y que Alice y Álvaro hablan todos los días, no han acercado posturas ni ninguno sabe qué va a pasar en un futuro. Su máxima prioridad siguen siendo sus cuatro hijos, los mellizos Alessandro y Leonardo, Edoardo y Bella, que necesitan ver que sus padres siguen unidos a pesar de la separación.

A este respecto, se ha hablado mucho sobre la posibilidad de que la influencer abandone nuestro país tras cerrar todo lo relativo a la ruptura, pues hubo quién publicó que uno de los conflictos del matrimonio era que echaba de menos Italia. Sin embargo, tanto su entorno como el propio Morata han confirmado que, al menos por el momento, Alice se queda en Madrid. Ella busca "tranquilidad" y considera que la mejor opción es quedarse en la capital de España donde sus hijos tienen su colegio y sus amigos. Marcharse a Italia supondría una mudanza y un cambio de hábitos en los menores.

El futuro dirá si finalmente la pareja vuelve a unir sus caminos o si consiguen rehacer su vida por separado pero siempre manteniendo una buena relación por los pequeños.