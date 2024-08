Isabel Pantoja volvió a levantar pasiones en su último concierto, que esta vez fue en la plaza de toros de Albacete. Ni que decir tiene que el lleno fue total, y el público asistente puedo disfrutar del arte de la tonadillera durante casi 3 horas. Al igual que en los otros shows, hizo un recorrido de sus éxitos obtenidos durante los 50 años de su extensa carrera .

En el transcurso de la actuación tuvo recuerdos para personas que pasaron por su vida, y que, aunque ya no estén siempre los tiene presentes, así lo dijo. Su marido, Francisco Rivera, que le dedicó varios temas, y gente que desde arriba, le siguen cuidando. Así lo manifestó.

Isabel Pantoja triunfa por todo lo alto en Albacete con un show de más de 2 horas y media.

ESPECTACULAR! pic.twitter.com/QfMUdVnfYd — IsabelPantojaGira50Años (@IPantojaGira50) August 24, 2024

En mitad de la actuación le tocó el turno a uno de sus más emblemáticos temas, " El Garlochí", y tuvo un guiño para su sobrina Anabel Pantoja, que en esta ocasión no pudo acompañarla, No pudieron faltar " Embrujá por tu querer", y temas de siempre. Un espectáculo que no defraudó a un publico que estuvo volcado con la artista desde el momento que hizo su aparición estelar, en un escenario en que se encontraban 70 artistas. Como siempre, hizo participe al público que disfrutó de la magnifica actuación.