Todo a punto para la segunda boda de la princesa Marta Luisa de Noruega con un chamán

La boda de la princesa Noruega y el chamán será un acontecimiento regio porque se espera que este 31 de agosto asistan a la ceremonia tanto los Reyes noruegos, padres de la novia, (aunque hay fuentes que ponen en duda esa presencia) como representantes de otras Casas Reales europeas. No obstante hace ya tiempo, desde que se conoció este compromiso nupcial, que se conocieron discrepancias y críticas por este enlace, en gran parte motivadas por criterios no solo racistas respecto a la naturaleza física del pretendiente, sino también a su condición profesional. Voces provenientes del Parlamento noruego.

Digamos qué significa ser chamán por si algunos de nuestros lectores "no cae" en la cuenta. El diccionario es claro: alguien que asegura atesorar poderes sobrenaturales. Para sanar, adivinar el futuro, por ejemplo. Y eso es lo que dice ser el tal Durek David Verret, de cabeza rapada, tipo atlético como esos que pelean en lucha libre con abundante peso. Para darle a su profesión un contenido nada alarmante, se presenta como terapeuta alternativo. Afirma ser escritor, aunque desconocemos sus obras. Para los medios informativos holandeses es un simple estafador. Compruébenlo los que dominen la lengua de ese país

La princesa Marta Luisa de Noruega ha tenido que vencer a lo largo de su vida no pocos contratiempos y una tragedia. Se casó con un escritor, tuvo tres hijas, se divorció. Su ex, deprimido, acabó suicidándose. Y a partir de entonces toda su existencia ha estado sembrada de tristeza y amargura, hasta enamorarse de nuevo, decisión que le ha supuesto soportar no sólo críticas, sino amenazas, por haber elegido para casarse a un hombre de color que se dedica a una práctica espiritual poco asumida en la civilización occidental.

Retrocedamos en el tiempo para evocar la boda de la princesa Marta Luisa de Noruega el 24 de mayo de 2002 con el escritor danés Ari Mikael Behn, después de tres años de noviazgo. Vivían a las afueras de Oslo pero cuando las tres hijas que tuvieron comenzaron a crecer, el matrimonio decidió instalarse en Londres para que las niñas pudieran aprender y dominar la lengua inglesa. Pasaron catorce años de unión hasta que tras un periodo de distanciamiento se divorciaron en 2017. Dos años después, el deprimido Ari se suicidó el día de Navidad de 2019, a la edad de cuarenta y siete años. Un duro golpe del destino para la princesa y sus tres hijas adolescentes: Maud Angélica, Leah Isadora y Emma Tallulah.

Atravesó Marta Luisa un largo tiempo de enclaustramiento y depresión asimismo tras lo sucedido. Hasta que halló al conocer a Durek Verret el apoyo espiritual que necesitaba, compartiendo ideas, sentimientos hacia el más allá, al punto de que la princesa llegó a manifestar que conocía al chamán "de otra vida". Ni qué decir que cuando el Rey Harald y su esposa supieron del noviazgo de su primogénita y la nueva forma de pensar de ésta, se encontraron con un insuperable dilema, por mucho que quisieron ayudarla, sabedores de cuanto había sufrido en su primer matrimonio y el trágico desenlace final.

El compromiso de esta segunda boda que tendrá lugar, como decíamos, este inmediato 31 de agosto se hizo público el 7 de junio de 2022. Fue mediante una romántica petición de mano celebrada en la ciudad californiana de San Juan de Capistrano, cuando ya la pareja llevaba tres años de relación. No tenemos noticia de que concurrieran familiares de la novia. No obstante Marta Luisa hizo todo lo posible para que entre los suyos aceptaran su decisión de casarse con el chamán. Al menos logró que Durek Verret participara en ese mentado 2022 en la fiesta del décimo octavo cumpleaños de la princesa Ingrid, hija del príncipe heredero Haakon, hermano de aquella, y Mette-Marit.

Las presiones de parlamentarios, políticos en general de Holanda cerca de la Familia Real dieron por resultado que en noviembre de 2022 cesara la actividad oficial de Marta Luisa, aunque no fuera desposeída de su título principesco. Desde luego el inmediato marido de ella no obtendrá título real de ninguna clase.

La simple relación de la princesa y el chamán ya era objeto de constantes comentarios adversos entre los holandeses, de los que se hacía eco la prensa, singularmente el diario "Aftenposten", que pidió insistentemente la retirada a Marta Luisa de su título para preservar la esencia de la monarquía noruega. Lo que contamos a continuación es lo que un castizo apostillaría de ser "de juzgado de guardia". Porque comenzó a divulgarse que el chamán, tenía novio, antes de ennoviarse con la princesa. Vamos, que era gay. Y ese rumor pudo comprobarse, porque era cierto.

Aportó la prensa noruega un contundente dato: ese novio de Durek Verret se llama Hank Greenberg. Y convivieron entre 2007 y 2015. De lo que se deduce que Durek es bisexual. Marta Luisa nunca se ha manifestado al respecto, tan enamorada está con su gurú. Un abogado medió hace algún tiempo en el caso, aconsejando a ese novio que no se le ocurra abrir la boca contando sus supuestas experiencias sexuales. Al igual que haya advertido a un amigo de Ari Behn, primer esposo de Marta Luisa, a que no revele historias de éste sobre su matrimonio. Como se verá, todo un compendio de elementos muy propios de un culebrón televisivo. Tomen nota los guionistas que estén interesados en esta pintoresca historia real.

Pero no termina hasta aquí cuanto le ha sucedido a esta enamoradísima pareja aureolada por una pasión espiritual, si así podría considerarse. Resulta que la princesa se lleva fatal con su inmediata suegra. La amenaza con una demanda millonaria. Y es que esta señora, la madre del novio, llamada Veruschka Urquhart, no ha dejado de hacer declaraciones meses atrás totalmente difamatorias, al punto que el abogado de los novios también quiere llevarla a los tribunales. Porque tampoco madre e hijo se pueden ver. Disputan ambos por el supuesto poder divino que les asiste para sanar. En el pasado trabajaron juntos. El periódico noruego "Se og Hor", (no lo inventamos nosotros), se hizo eco de esos embrollos. La suegra es medio noruega, asegurando que sus videncias proceden de los antiguos vikingos.

Ha trascendido que el chamán Durek Verret lleva mucho tiempo enfrentado a la medicina tradicional, defendiendo el consumo de pastillas que él asegura curan el cáncer. Imaginamos que en eso participa económicamente.

Detalles que hemos sabido de la boda de la princesa y el friki. Tendrá lugar en un fiordo, en la localidad noruega de Geiranger, oficiada por una reverenda, Margit Louise Holte, que pertenece a la Iglesia noruega de tradición evangélica luterana del cristianismo protestante. Compartido ese oficio en nombre del novio por un gurú espiritual, colega de éste, de nombre Michael Beckwitch. Ceremonia fijada en el hotel Union de la mencionada ciudad. Las fiestas de esta boda durarán cuatro días; algo así como celebran sus nupcias los gitanos, y ya contaba Miguel de Cervantes las quijotescas "bodas de Camacho". Lamento no encontrarme entre los invitados a este evento. Pero les anticipo que la revista "¡Hola!" tiene la exclusiva, previo talón bancario, claro está, que el chamán seguro que se ha frotado las manos al recibirlo. Y quien ha pedido a cuantos acudan a esta boda vayan vestidos lo más llamativo posible.