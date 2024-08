Frank Cuesta llega a un acuerdo con Yuyee en su guerra por el santuario

Frank Cuesta y Yuyee han protagonizado su particular culebrón del verano después del que el expresentador de televisión desvelara a principios de agosto que estaba a punto de perder el Santuario Libertad el lugar desde donde hace años vela por el bienestar de los animales en su hábitat natural y cuyo día a día comparte en su canal de Youtube. Han pasado muchos meses de tira y afloja pero según desveló Cuesta este lunes, ha habido un acercamiento tras una charla entre ambos. "Acepta que le dé una cantidad de dinero (menos de 7 millones y medio de bats, obviamente) y pone las tierras a nombre de nuestro hijo Zorro", desveló.

El herpetólogo está reuniendo el dinero necesario para realizar el pago y según contó, "en cuanto lo tenga nos vamos al registro de la tierra, lo hacemos y se acabó". "No es un pacto ni amigable ni no amigable (...) Ella tiene metido en la cabeza que yo lo tengo que pagar una pensión por el divorcio. Solo quiere el dinero, no le interesa para nada el santuario y creo que se ha dado cuenta que es muy difícil vender este terreno tal y como está", apuntó Frank, que en un principio explicó que al no haber nacido en Tailandia, tuvo que poner la propiedad a nombre de Yuyee cuando lo compró.

El pacto implica que una vez firmen el acuerdo, cada uno se irá por su lado. "En cuanto la tierra esté a nombre de Zorro no quiero tener ningún tipo de interacción con ella nunca más. No obstante animaré a mis hijos a que, si quieren, tengan una acercamiento". Según relató en su vídeo, la conversación con su exmujer y madre de sus hijos fue "buena": "En un momento de la conversación parecía la persona con la que yo podía hablar hace un año". Una noticia que Cuesta celebra y con la que puede respirar tranquilo por no tener que empezar de cero. "Esto será de mis hijos y ellos saben lo que yo quiero este santuario. Si hay algo de lo que estoy seguro en esta vida es que esto seguirá igual.

En uno de sus vídeos, Cuesta adelantó que este tema es su máxima preocupación. "Hoy en día no hay mucho que hacer, no hay soluciones cuando no eres el dueño legal de la tierra y te piden un alquiler. Espero que cambie todo y eventualmente se pueda poner la tierra a nombre de mis hijos y si soy capaz de crear otra zona como esta, lo haré", confesó, una situación complicada que poco a poco se está solucionando gracias, en parte, a la presión mediática y en redes sociales y al inesperado apoyo de Two Yupa, exnovia de Rappel y estrella de la televisión convertida en abogada.

"Me interesa estar aquí con el tema de los animales. Veréis que no estoy hablando ni de política porque estoy muy preocupado por el santuario y porque todo vaya bien. Se me han quitado las ganas de todo y esto que ha pasado es un antes y un después en mi vida a nivel personal. Me tengo que preocupar de que el santuario siga creciendo y el meterme en líos en las redes sociales no me da nada. Me tengo que preocupar del santuario, de mis hijos y de la gente que quiero", confesó emocionado.