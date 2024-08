María José Suárez se confiesa con Sonsoles sobre su ruptura con Escassi: "Ni me despedí"

María José Suárez se ha estrenado en su nuevo trabajo como colaboradora en temas de moda y lifestyle en "Y ahora Sonsoles" donde ha hablado, de forma detallada sobre su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi. "Estoy mejor. Estas cosas son cuestión de tiempo, pero estoy mejor", ha expresado admitiendo que todavía tiene días complicados y vaivenes emocionales.

La relación entre Suárez y Escassi comenzó en 2020, y su presencia en diferentes eventos sociales proyectaba una imagen de pareja estable. Sin embargo, todo se vino abajo tras lo que María José ha descrito como un "crucero maravilloso". Pese a que la relación parecía estar en un buen momento, todo cambió cuando ella ha dicho que descubrió una mentira que lo alteró todo. Esta revelación hizo tanta mella en ella, que no quiso ni encontrarse con el ex jinete: "Ni me despedí cuando me enteré de todo. De inesperada, ni me despedí", ha señalado.

Además, María José recordó que, a pesar de saber cómo era Escassi, su única exigencia en la relación siempre fue la honestidad. "Sabía cómo era Álvaro. Yo lo único que le pedía a la relación era honestidad, durase lo que durase", declaró.

También ha querido puntualizar sobre cuando María José se puso en contacto con Hiba Abouk. "Yo no le escribí a Hiba para advertirle sobre Álvaro, yo no soy quién", desvelaba. "Yo le dije a Hiba que sabía que iba a salir lo de la chica que había demandado a Álvaro. Se lo dije porque esta mujer se iba a meter en un fregado que ya venía de una situación personal complicado. Yo hice lo que me gustaría que hubieran hecho conmigo como mujer", sentenciaba. "Luego yo ya haré lo que me dé la gana pero por lo menos tener la información. Ella me dijo que tomaría las distancias oportunas", revelaba.

María José Suárez ha encontrado un apoyo inesperado en las redes sociales, donde muchas personas le han agradecido sus mensajes solidarizándose con quienes atraviesan situaciones similares. "Cantidad de mujeres me escriben dándome las gracias por ser su referente", señaló, destacando la importancia de no sentirse sola en momentos de adversidad, y ha aprovechado este apoyo para dar un paso adelante, teniendo como prioridad a su familia y haciendo actividades que le brindan paz y bienestar.

"Mi hijo, que no tiene que verme triste, me ha ayudado mucho", reveló, agregando que sus seres queridos han sido fundamentales para superar este difícil momento, recalcando sus deseos de pasar página y de estar centrada en lo que de verdad importa.