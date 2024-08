Pilar Vidal se disculpa por airear información sensible de Caritina Goyanes horas después de su muerte

La muerte de Caritina Goyanes el pasado lunes a los 46 años ha supuesto una tragedia para la familia, que hace tan solo 19 días se despidió también de su padre, Carlos Goyanes. Familiares y amigos se trasladaron a San Pedro de Alcántara (Málaga) para dar el último adiós a la hija de Cari Lapique, que en su llegada al aeropuerto se mostró completamente desencajada.

El fallecimiento de la empresaria fue muy impactante y repentino, también para la prensa del corazón con la que tan buena relación ha tenido la familia durante años. La información sobre Caritina acaparó los programas de televisión en la tarde del lunes pero hay quienes no supieron estar a la altura de las circunstancias.

En medio de la confusión por el motivo de la muerte, la periodista Pilar Vidal decidió contar en Y ahora Sonsoles una información sensible sobre Caritina Goyanes que no había salido a la luz. Según ella, a raíz del fallecimiento de su padre "se confirmó" que Antonio Matos, viudo de Caritina, tiene un hijo fuera de su matrimonio. "Lo iban a reconocer públicamente, es lo que se me dice. Iban a darle normalidad", explicó.

Pilar Vidal me caía bien hasta hoy. Qué miedo me da esa falta de empatía y de humanidad en televisión. Lo que sea por dar la noticia más morbosa. No era necesario. Y menos hoy. pic.twitter.com/HfoANlFGiq — Potota (@niquefuerashh) August 26, 2024

Se trata de algo muy complicado para la familia, que al parecer se habría enterado hace poco y lo último que necesitaba era que se aireara el mismo día del fallecimiento de Caritina. Pilar Vidal se ha visto obligada este martes a pedir perdón en Espejo Público dado el aluvión de críticas que ha recibido. "Sé que la información es información pero hay tiempos. Fue fruto de los nervios del directo, primer programa de la temporada, no había información...", se justificó, añadiendo que no lo había contado antes por "respeto" ante el reciente fallecimiento de Carlos Goyanes, aunque el de su hija no le pareció un impedimento.

"Tengo un problema que primero soy periodista y luego persona y sé que está mal. Defiendo lo indefendible, metí la pata con Caritina. Siempre me trató súper bien, fue cariñosísima conmigo. Perdón sobre todo a Cari y su hermana, con las que más he tenido trato", insistió. Vidal asegura que lo contó porque "se iba a saber" aunque cree que "no se entendió porque no lo pude expresar bien".

"Ella lo sabia, se entero hace mucho tiempo. Lo asumió, lo gestionó a su manera y perdonó a su marido. Pensaba contarlo más adelante, ayer no era el momento, por supuesto. Me siento mal porque Caritina era una tía estupenda", sentenció.