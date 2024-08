Marta Luisa de Noruega y el chamán Durek Verrett rentabilizan su boda con una exclusiva y un documental en Netflix

La princesa Marta Luisa de Noruega y el chamán Durek Verrett se darán el 'sí, quiero' este sábado 31 de agosto en una boda que no será "al uso" y que viene cargada de polémicas

Todo comenzará el jueves 29 de agosto con una preboda en Ålesund. Continuará el viernes 30 con un paseo en barco por el fiordo de Geiranger, un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y considerado como uno de los paisajes más espectaculares del mundo. Ahñi tendrá lugar el enlace, concretamente en el histórico lujoso Hotel Union, que abrió sus puertas en 1891. Fue la propia princesa Marta Luisa la que confirmó el lugar de la celebración a través de su pódcast Heartsmart Conversations. La ceremonia será oficiada por la reverenda Margit Lovis Holte, y posteriormente, el pastor Michael Beckwith, fundador y director espiritual del Nuevo Pensamiento del Centro Espiritual Internacional Agape en Beverly Hills y que ha participado en el podcast de Oprah Winfrey, el que dirigirá unas palabras.

Entre la disparidad de invitados que congregará, y como era de esperar, no faltará la Familia Real noruega al completo según ha confirmado la propia Casa Real en un comunicado. Asistirán el rey Harald, la reina Sonia, el príncipe heredero Haakon, la princesa Mette-Marit, la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus.Tampoco faltarán Maud Angelica, Leah Isadora y Emma Tallulah, las hijas que tuvo Marta Luisa con Ari Behn. Quién de momento no está previsto que asista es Marius Borg, hijastro del príncipe Haakon, acusado de haber agredido a una chica la noche del 4 de agosto y de haber maltratado a dos de sus exparejas.

También han confirmado su asistencia la heredera al trono sueco, la princesa Victoria junto a su marido el príncipe Daniel, así como el príncipe Carlos Felipe con la princesa Sofía. Entre los invitados también estarán presentes Lenny Kravitz, Kelly Rutherford, Amanda Hearst, Selma Blair o Gwyneth Paltrow.

Tal y como pidieron los novios, se espera que las mujeres vistan de largo, pero no pueden ir ni de blanco, rosa, dorado o completamente de negro; en el caso de los hombres, es obligatorio el esmoquin. Asimismo han pedido a los invitados que no hagan fotografías ni compartan imágenes de la celebración.

Desde que confirmaron su relación en 2019, Marta Luisa de Noruega y Durek han tenido que hacer frente a numerosos obstáculos y polémicas. La última, relacionada con la boda ya que han concedido una exclusiva a la revista Hello-Hola y parece ser que Netflix ha comprado los derechos para realizar un documental sobre la pareja. El enfado en los medios noruegos ha sido importante, lo que ha obligado a la Casa Real a lanzar un comunicado en el que se asegura que los miembros de la Familia Real no se van a fotografiar por los medios elegidos por los novios, ya que entienden que eso no sería justo para aquellos otros medios que han quedado fuera del acuerdo y como gesto de respeto hacia los medios noruegos. Una medida que los medios no han considerado como suficiente y que han considerado como "una vergüenza".

Aunque Marta Luisa no pertenece a la Casa Real noruega ni realiza labores de representación, tuvo que salir de la institución y llegar a un acuerdo para poder emprender negocios privados junto a su novio. Ella sigue siendo hija de los reyes de Noruega, la hermana del futuro rey y la tía de la princesa heredera, mantiene el títulos de princesa por expreso deseo de su padre.