Marta Luisa de Noruega y Victoria López-Quesada, las dos novias royals del fin de semana

La princesa Leonor ingresó ayer en la Escuela Naval Militar de Marín para continuar con su formación castrense, siguiendo los pasos de su padre en 1986 y su abuelo en 1957. La gran duda que teníamos, saber si iba a acudir sola o acompañada, quedó desvelada alas 7 de la tarde cuando la princesa de Asturias llegó en solitario, vestida con el uniforme blanco de guardiamarina con sus insignias correspondientes bordadas, y donde fue recibida por el director de la escuela, Pedro Cardona. Mientras, el Rey Felipe VI estaba en Barcelona con motivo de la inauguración de la Louis Vuitton 37th America’s Cup, la reina Letizia se iba a París, donde llegó ayer por la tarde para dar su apoyo a la delegación española en los Juegos Paralímpicos.

Además de los compañeros de los que se va a rodear, uno de sus apoyos será Pedro López-Quesada y Borbón-Dos Sicilias, hijo de uno de las personas más cercanas del rey Felipe VI, Pedro López-Quesada, y de Cristina de Borbón-Dos Sicilias, prima hermana del rey, y cuya hermana se casa este fin de semana, protagonizando una de las bodas de la realeza del fin de semana.

Victoria López-Quesada y Borbón-Dos Sicilias y Enrique Moreno de la Cova Ybarra se casan este fin de semana en Madrid en una boda que reunirá a miembros de la Familia Real, entre ellos el Rey Felipe VI, padrino de la novia, personalidades de la alta sociedad española y otros invitados como José Luis Martínez-Almeida y su mujer, Teresa Urquijo, prima de la novia y una de sus íntimas amigas (y de la que fue dama de honor en su boda), o Sofía Palazuelo. Para que los oyentes le puedan poner cara, Victoria fue una de las protagonistas durante la boda de los entonces Príncipes de Asturias cuando recibió una patada de Froilán, con quien hoy mantiene una relación estupenda, al igual que con Victoria Federica o los hermanos Urdangarín.

La otra boda royal de la semana es la de la princesa Marta Luisa de Noruega y el chamán californiano Durek Verett cuyos fastos ya comenzaron ayer con una fiesta de temática ‘sexy and cool’, en el que hubo cena servida por un chef estrella Michelin y donde los novios iban vestidos de rosa de la marca Hertz, creada por Marta Luisa. Para hoy está previsto un paseo en barco y fiesta latina, y mañana sábado será el gran día. Estará presente la familia real Noruega al completo, y como invitados internacionales celebrities como Gwyneth Paltrow, Lenny Kravitz, Selma Blair, LeAnn Rimes o Kelly Rutherford, grandes amigos del chamán. Tendremos que esperar al miércoles para ver la exclusiva con las imágenes que los novios han vendido a Hola, así como para saber el vestuario que lucirán ambos y sus invitados, a los que, recordemos, hombres deben ir de esmoquin y las mujeres de gala en cualquier color que no sea blanco, rosa, negro o dorado, así como el uso de móviles, que están prohibidos para evitar filtraciones.

Otra pareja que se dará el "sí, quiero" a finales de octubre son la cantante Ana Guerra y Victor Elias, en una ceremonia que será oficiada por Fran Perea. La cantante ha sorprendido a todos con una entrevista concedida a 'El Mundo' en la que no ha dejado indiferente a nadie "Me considero bisexual. Víctor es el amor de mi vida, pero nunca he descartado enamorarme de una mujer que sea una buena persona".

Y si seguimos hablando de amor, Mario Vargas Llosa ha reaparecido junto a su mujer, una sonriente Patricia Llosa, gracias a una imagen que ha compartido uno de sus hijos. Lo que más ha llamado la atención de nuestros colaboradores, ha sido que hayan aparecido cogidos de la mano, cuando nunca se les había fotografiado así.

Finalmente, Helen Lindes y el jugador de baloncesto recién retirado Rudy Fernández, han anunciado que esperan su tercer hijo y se convierten en familia numerosa. ¡Enhorabuena!