Dwayne Johnson cambió de cara por completo en la película que se estrenará el año próximo

El campeón norteamericano de lucha libre Dwayne Johnson ha venido compartiendo su deporte profesional en el ring con películas de acción, hasta ser considerado tanto un púgil de acreditado palmarés y asimismo uno de los actores mejor pagados en la historia cinematográfica de Hollywood. Se ha casado dos veces, tiene tres hijas, es millonario y dada su gran popularidad en Estados Unidos le ofrecieron presentarse hace tiempo a las próximas elecciones a la Casa Blanca. Lo tomó como una broma: "Mi mundo son mi familia, mis combates y mis negocios". Sus películas siguen siendo muy taquilleras y, en su día, se hizo muy popular en la serie "Fast and the Furious" (Rápido y furioso).

Actor, luchador profesional y empresario norteamericano nacido en California hace cincuenta y dos años, Dwayne es un tipo musculoso que mide un metro y noventa y tres centímetros, de esos que hay algunos como porteros de discoteca con quienes es mejor llevarse bien siempre. Aparte como apuntamos que su leyenda como campeón de lucha libre le hizo ganar en Estados Unidos una indiscutible fama, fue la serie de televisión "The Fast and the Furious" la que lo convirtió en un ídolo en todo el mundo, puesto que su difusión a partir de 2001 alcanzó elevadas cifras de seguidores. Sin embargo, Dwayne no apareció en esas películas, unas secuelas, hasta 2011. El argumento giraba sobre todo a continuas exhibiciones automovilísticas, de hampones a los que perseguía la policía.

El auténtico protagonista de esas historias era el actor Vin Diesel, en el personaje de Dominic Torretto. Tipo rebelde al que se enfrentaba un agente de seguridad, Luke Hobbs, que comenzó a interpretar Dwayne a partir de la quinta entrega de la saga en el ya citado año 2011. Por cierto: en este capítulo tomó parte nuestra compatriota Elsa Pataky, en el papel de una policía brasileña.

Dwayne volvió a intervenir en otro capítulo, o película si se quiere así catalogar, en 2016. Para entonces entre él y Vin Diesel se había desatado una rivalidad, no solo en la trama argumental, sino fuera del estudio de grabación y los exteriores. Se llevaban fatal. La productora tuvo que mediar entre ambos y sus secuencias se rodaron por separado en la que era la octava entrega de la saga. Johnson había realizado unas declaraciones llamando cobardes a algunos de los actores del reparto, sin citar a Diesel, pero éste se lo tomó como una afrenta personal. Y en adelante, fueron enemigos irreconciliables. Más adelante, Vin quiso firmar con él la pipa de la paz, le hizo saber que sus hijos lo llamaban "tío Wayne" pero éste no se enterneció. Transcurrieron dos años de tensiones, negativas de Johnson para seguir con las secuelas. Pero ya nada pudo ser igual entre esos dos ídolos de "Rápido y furioso".

Eso se perdieron quienes los admiraban a través de la pequeña pantalla, aunque si bien Diesel continuó con la serie, Dwayne hizo otro tanto con sus combates y nuevas producciones de cine y televisión, algunas de ellas producidas por él mismo. Y así llegamos a este año cuando nuestro personaje decidió cambiar de cara, mediante un complicado maquillaje y quizás alguna intervención facial. Estaba irreconocible en el rodaje de "The Smashing Machine", sobre la vida de Mark Kerr: fue un legendario campeón de los pesos pesados, que luchó contra toda clase de adicciones que se llevaban por delante a muchos deportistas. Habrá que esperar hasta el año próximo, cuando se estrene. Anteriormente ya llegó a las pantallas "Jungle Cruise" donde dicho sea de paso Dwayne se lesionó seriamente en una de sus escenas arriesgadas.

A Dwayne Johnson le pusieron de mote "La Roca". No hace falta explicar el porqué, dado su contundente físico. Un hombre que se enamoró por primera vez de una descendiente de cubanos, residente en Miami, Dani García, productora de televisión y empresaria, con quien contrajo matrimonio en 1997, divorciándose en 2008. Tuvieron una hija, que a sus veintidós años ha seguido la profesión paterna y ejerce en la lucha libre. Su segunda boda fue en 2019, con Lauren Hashian, padres de dos hijas.

Dwayne Johnson aparece muy a menudo en las revistas, una de ellas, "Muscle & Fitness" lo nombró "El hombre del siglo". Su pasión deportiva lo lleva, según propia confesión, a practicar lucha libre durante doscientos treinta días al año. Si tiene algunos huecos, protagoniza o financia alguna película o serie. Vigila sus negocios que lo han convertido en multimillonario. No ha olvidado lo que le pagaron en 2002 cuando lo contrataron para su primer filme, "El Rey Escorpión". Nada menos que cinco millones y medio de dólares. Cifra ridícula si la comparamos con los que ahora se mete en el bolsillo. En buena parte, por pegar a sus contrincantes.