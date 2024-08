Telecinco arrasa en audiencia con la confesión de Maite Galdeano

El culebrón de Maite Galdeano con su hija Sofía Suescun y su yerno Kiko Jiménez está lejos de acabar en Telecinco. La principal cadena de Mediaset, consciente del interés que genera este conflicto familiar, continúa aprovechando el tirón y este viernes volvió a marcar un estupendo dato de audiencia en su prime time: la entrevista de la desterrada Maite Galdeano en De viernes marcó un 16% de share y 959,000 espectadores.

Se trata de un estupendo dato teniendo cuenta la época del año y la competencia, que quedó detrás debido a la expectación que generó la entrevista a la matriarca de la familia Galdeano: La primera semifinal del Grand Prix cayó al 9.8% de cuota de pantalla y apenas convocó a 819.000 espectadores, por lo que pierde 2.5 puntos respecto a la gala del lunes y Antena 3 logró un segundo puesto en el prime time con La ciudad perdida, película que enganchó al 11.6% de los espectadores y 942.000 espectadores.

La confesión de Maite

Aunque todo parecía estar escrito en esta historia, lo cierto es que la entrevista a Maite Galdeano no dejó indiferente a nadie. Aunque pidió perdón a su hija por la presión y las amenazas de los últimos años debido a su inconformidad con la relación que tiene con Kiko Jiménez, aprovechó su paso por el plató de Telecinco para señalar que la pareja no es tan perfecta como parece. "Me siento mal si la he fallado. Espero que Sofía me escuche y que me llame. La he podido agobiar, lo reconozco. He podido ser una madre intensa que me he metido en su relación, pero siempre desde el amor de una madre ", dijo.

Según Maite, las faltas de respeto de Kiko Jiménez hacia su hija se llevan repitiendo durante año. Una de las más graves habría ocurrido tras el regreso de Sofía de Supervivientes cuando, viendo un debate del reality en el salón de su casa, Kiko increpó a su novia por la relación que tuvo durante el concurso con su compañero Logan: "Has quedado como una puta", le habría dicho según Maite. "Le hace llorar con su acto de irse, desaparecer enfadado, sin dar explicaciones. Ella reacciona llorando. He visto situaciones en las que ella va detrás de él y a él le gusta. Yo le dije que no era normal que le hiciera tanto llorar y quizás he pecado de dar mucho mi opinión".

Según la entrevistada, lo único que ha hecho durante estos años es cuidar de su hija y protegerla: "Me he metido en su vida, sí, no le he dejado decidir, pero se ve que no ha sido la forma correcta. Estoy arrepentida, lo he hecho muy mal. Me arrepiento, pero Sofía me tenía que haber dicho con cariño 'vamos a hablar de este tema e ir al psicólogo'. Pido ir a una mediación, por favor. No hay que perder la familia, que es lo más importante. Te pido perdón por meterme tanto en la relación con Kiko. Voy a saber respetar"