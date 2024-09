Shakira cuenta su calvario con la "machista" Hacienda española: "Se quedó con todo lo que gané esos años"

Shakira se pronuncia públicamente por primera vez en lo que concierne a sus problemas con Hacienda publicando una carta inédita en el que habla abiertamente sobre lo ocurrido con Agencia Tributaria. La cantante admitió en noviembre de 2023 ante la Audiencia de Barcelona haber defraudado 14,5 millones entre los años 2012 y 2014 y aceptó el pago de una multa millonaria a cambio de una rebaja de condena que evitó su entrada en prisión. Ahora, la artista colombiana ha ofrecido a través del periódico El Mundo detalles al respecto de por qué accedió a este pacto.

En el escrito que la colombiana ha llamado "Contarla para vivir" en referencia a las memorias de Gabriel García Márquez, Vivir para contarla, explica que el relato que hizo la Agencia Tributaria sobre su caso era "artificioso" y opina que "confundía y manipulaba" sobre sus motivaciones para vivir en España. En este sentido, la artista señala que en el año 2011 quería que su relación con Gerard Piqué, padre de sus dos hijos, progresara, pero dice que no tenía "vocación de permanencia" en España, ya que le suponía complicaciones en su trabajo. Así, considera que en la "estrategia" de la Agencia Tributaria "subyace un prejuicio machista".

"La Agencia Tributaria española presentó un relato infantil y moralista en el que yo era una cantante que evitaba cumplir con sus obligaciones fiscales y ellos los representantes de la justicia y la decencia", continúa en su inédito texto, en el que arremete contra el órgano estatal y reconoce que su década en nuestro país fue "financieramente perdida".

A la célebre estrella colombiana sólo le falta contar cuántos componentes tiene su nutrido grupo de asesores fiscales, y cuánto cobran por hacer su trabajo. Un trabajo que consiste, no en evadir impuestos, sino en tratar de cumplir con las normas tributarias de cada uno de los países en los que obtiene ganancias. Y lo escandaloso de la Agencia Tributaria española parece que empieza a traspasar fronteras.

En su carta, Shakira respira por la herida, pero no la sentimental que le llevó a separarse del padre de sus hijos, sino la de su defensa del honor frente a la violencia de Hacienda en España. "Parecerá incomprensible, pero para mí la década española fue una década financieramente perdida, y no porque trabajaara poco, como todo el mundo sabe. Di 120 conciertos en 90 ciudades distintas. ¿Cómo puede perder dinero una persona que da 120 conciertos?", se pregunta. "Suena extraño, lo sé, pero hoy mi patrimonio consiste en lo que gané antes de llegar a España y lo que gané después de salir de ella. Todo lo que gané esos años se lo quedó el Estado español".

Dice Shakira que "la Agencia Tributaria no trata de castigar a quien no cumple, sino de mostrar trofeos de caza para reconstruir una credibilidad en entredicho". Algo que precisamente coincide con relatos tan mediáticos como el que hemos escuchado del exfutbolista del Real Madrid y actual entrenador Xabi Alonso, el piloto de Moto GP, Mark Marquez, o los astros del fútbol Cristiano Ronaldo o Lionell Messi.

Del mismo modo que la Stasi en la Alemania soviética, Hacienda es el organismo de terror y amedrentamiento de los ciudadanos, practicando y ya exhibiendo un abuso de poder obsceno en contra de los contribuyentes. La propia Shakira explica los torticeros argumentos y las constantes amenazas que finalmente le llevaron a pactar, "no por culpa", sino por cerrar un capítulo y encontrar la paz. "El Estado español se quedó con una superior a la totalidad de mis ganancias de esos años" que estuvo en España, dice Shakira.

Shakira lamenta que ella y sus hijos "nos ha tocado vivir en una época marcada por un tono de prepotencia del Estado, pero no es lo mismo avasallar que dar razones. No es lo mismo amedrentar que convencer a la gente. Si quieren que creamos en las instituciones, deberían convencernos de que las instituciones creen en nosotros". Comparándola con la inquisición, Shakira concluye que "las cosas no se solucionan quemando en la hoguera a una figura pública al año como si se tratar de un proceso de la inquisición para recuperar un prestigio perdido".