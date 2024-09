Ana Obregón, la gran sorpresa de Sonsoles Ónega para su nueva temporada

Temporada nueva y con ella, nuevos rostros conocidos como colaboradores de televisión en Y ahora Sonsoles. Si hace unos días conocíamos que María José Suárez se unía al elenco de tertulianos en el programa de Sonsoles Ónega, este miércoles la presentadora dio la bienvenida a Ana García Obregón.

Alabando y declarándose "fan" del espacio de Sonsoles, Ana entró en plató asegurando que está muy ilusionada con esta nueva etapa profesional como colaboradora después de años de encierro en su casa: "Me encanta estar de colaboradora en este programa porque tratáis temas muy complicados con respeto y con la veracidad de la información, sin amarillismos'',

Además, confesó ser una fiel seguidora del programa: "Me emociona lo que más del mundo estar en este programa. Sonsoles te admiro muchísimo. Me encanta este programa, me encanta estar aquí y me vais a tener todas las semanas. Maravilloso plató. En la tele he hecho de todo, me faltaba el tiempo y el telediario…y esto. He aceptado porque siempre nos tratáis a los famosos, que somos de carne y hueso, con respeto, con la veracidad de la información y sin amarillismo".

De hecho, ya este jueves se estrenó como tertuliana hablando sobre la enfermedad que se llevó a su hijo Aless: el cáncer. Hablando sobre la confesión de la modelo Elle Macpherson, que sufre cáncer de mama, y con la visita al plató de Luis Montoto, que padece esta enfermedad, Ana Obregón recordó los complicados años que pasó junto a su hijo: "No sabes lo importante que es el amor. Lo más importante, a parte de la ciencia y de la quimioterapia y la radioterapia, eres tú y tu cabeza. Cada dia que te levantes, como le decía yo a mi hijo, tienes que pensar que es día más y uno menos. Cada quimio es una menos (…) Pasar el máximo tiempo posible rodeándote de tu amor es importantísimo", dijo, antes de ofrecer la fundación que lleva el nombre de su hijo para hacerse cargo de los gastos médicos del entrevistado: "

La bióloga vuelve a pisar un plató de Antena3 tras su participación en la tercera temporada del exitoso formato Mask Singer, donde hizo el papel de investigadora junto a Mónica Naranjo y Los Javis: Javier Calvo y Javier Ambrossi. De esta manera Ana cierra uno de sus veranos más especiales, el segundo junto a su pequeña Anita.