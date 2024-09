Elton John, a punto de perder la visión de un ojo

No corren buenos tiempos para Elton John, el propio artista ha publicado la noticia. Ha sido una afección ocular de la que todavía está en periodo de recuperación. A través de su cuenta de Instagram, ha escrito. "Durante este verano ha estado lidiando con una grave infección ocular, que por desgracia me ha dejado bastante limitada la visión de un ojo. Aún me estoy recuperando de esta afección . Se trata de un proceso lento, y todavía tiene que pasar un tiempo, para saber si la vista vuelva al ojo afectado". Así se lo ha comunicado a sus seguidores.

El artista ha querido agradecer todo lo que han hecho los médicos. " Estoy muy agradecido al personal sanitario, y a mi familia, que me han atendido estas últimas semanas. He pasado un verano tranquilo recuperándome en casa. Soy positivo acerca de como avanzo en mi recuperación hasta ahora. Con amor". Concluye.