Atraviesa estas fechas Dani Rovira, a punto de culminar el verano, un buen momento profesional como asimismo en su intimidad. Ha estrenado en julio una película, "El bus de la vida", que ha merecido excelentes críticas, y al mismo tiempo se ha conocido su última relación sentimental con la directora cinematográfica Mar del Corral. Han transcurrido ya once años después de su despegue en la pantalla con "Ocho apellidos vascos" y su carrera le ha deparado otros éxitos, aunque la filmografía del actor malagueño sea desigual. Continúa actuando, cuando le faltan contratos en el cine, con sus cómicos y muy celebrados monólogos, base de la popularidad que empezó a disfrutar hace tiempo.

A sus cuarenta y tres años, Dani Rovira puede sentirse satisfecho de todo lo conseguido artísticamente. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Granada, "le tiraba" más contar chistes, lo que lo empujó a ser actor de monólogos que él mismo escribía. Cierto que tuvieron que pasar unos cuantos años hasta ser conocido. Comenzó por actuar en bares y prometer a la clientela que, si no se reían con sus ocurrencias, les pagaría las consumiciones. En Málaga, eran sus amigos los que acudían allí donde estuviera Dani, para cubrir el discreto aforo de sus actuaciones. Y en Granada, su propia madre, se cuenta que se ponía de espaldas al pequeño escenario de una cafetería para ver la reacción del público y luego comentarlo con Dani, y así estudiara sus textos. Cuando comenzó a aparecer en "El Club de la Comedia", en televisión, Dani Rovira inició, poco a poco, su faceta de original humorista. De allí le surgió un papel en la serie "B&B", donde dejó impronta de su comicidad. Y ya a partir de 2013 se consagró como un estupendo actor cómico en "Ocho apellidos vascos", lo que apuntábamos al principio. Recaudó el filme sesenta millones de euros.

Dani Rovira destacó por sus recursos humorísticos para provocar la risa en los espectadores. Y formó una simpática pareja con la madrileña Clara Lago, actriz con la que convivió durante cinco años, hasta su ruptura en 2029. No obstante quedaron muy amigos. Después no se le conocieron otras amistades íntimas femeninas hasta la aparición meses atrás en su vida de una actriz y directora cinematográfica, realizadora de "spots" publicitarios, de nombre Mar del Corral, hija de padre español y madre dominicana, que tiene treinta y cuatro años, nueve menos que David. Juntos pasaron no hace mucho unas vacaciones en la isla de Formentera, que es donde la pareja fue sorprendida por unos reporteros gráficos.

A Dani le fastidia que hurguen en su intimidad y hace todo lo posible por llevar una existencia discreta. Cuando empezó a ser popular, se ponía muy nervioso al contemplar a varios "paparazzi" diariamente a las puertas de su piso, en la época que vivía junto a Clara Lago.

Es lo de siempre: quienes sueñan con el triunfo, cuando lo alcanzan no comprenden que el precio es el de aceptar que la prensa se ocupe de sus pasos y la gente los moleste a veces con peticiones de fotos y autógrafos.

Dani Rovira ha tenido el reconocimiento público cuando en dos ocasiones presentó la Gala de los Goya, aunque él no quedó muy satisfecho de la segunda. "No me ha merecido la pena", comentaría. Por sorpresa, el director catalán Jaume Collet-Serra lo llamó para incluirlo en el reparto de "Jungla Cruise", película que rodó en Hollywood, con Dwayne Johnson de protagonista.

Aparecida la cruel pandemia, Dani Rovira fue víctima de un linfoma de Hodgkin, padecimiento que lo tuvo a las puertas de la muerte. Ya recuperado después de bastantes meses dolorosos e inciertos sobre el fin de la enfermedad, Dani pudo rehacer su vida, tras esa experiencia que le ha dejado de por vida un recuerdo inextinguible.

Será o no casual pero precisamente en su última película estrenada hace un par de meses, "El bus de la vida", interpreta el papel de un profesor de música que se traslada al País Vasco para cubrir una plaza en un instituto. Nada más llegar sufre un desmayo y le diagnostican un cáncer. Sin duda, ese personaje le ha hecho rememorar para sí lo que sintió realmente en su cuerpo hace cuatro años. En este drama basado en hechos reales, Dani Rovira da muestras de su capacidad interpretativa en un personaje melodramático. La banda sonora registra canciones de Rigoberta Bandini, Los Chicos del Maíz y Fito y los Fitipaldis. Y el mensaje de "El bus de la vida", simbolizado en ese profesor que representa Dani Rovira, es el de que hay que ser positivo por encima de cuantas contingencias y desgracias nos depara el destino.