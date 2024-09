Así fue la boda de Kike Quintana, sobrino de Ana Rosa, y su novia Cristina

El pasado sábado 7 de septiembre se celebró la boda de Kike Quintana, sobrino de Ana Rosa Quintana, y su pareja Cristina. Los novios se dieron el 'sí, quiero' en una ceremonia de lo más familiar e íntima en el Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid) sin la presencia de la prensa a petición de los novios. Sin embargo, en la posterior celebración nada pudieron hacer por evitar a los medios de comunicación y reconocieron que fue uno de los días más felices de su vida.

Muy emocionada, Cristina desveló algunos detalles de su estilismo: "Llevo los pendientes y el anillo de mi abuela, que me los ha prestado mi tía con todo su cariño. Me emociona mucho, ha sido muy bonito, de verdad".

En cuanto a cómo vivió Kike el momento de la llegada de su prometida, tiró mucho de sentido del humor y confesó que "regular". "Pensaba que iba a pasar como me pasa en la tele, que algunas veces me tiran. Va pasando el tiempo y al final me da plantón, pero no, se ha presentado", bromeó.

Tras cinco años de amor, el sobrino de Ana Rosa sorprendió a su pareja en una fiesta de cumpleaños pidiéndole matrimonio, a lo que Cristina respondió con un rotundo 'sí'. Este fin de semana, un año más tarde de este momento, los dos enamorados han hecho realidad su sueño rodeados de todos sus seres queridos y numerosos rostros de Mediaset como la propia presentadora, las compañeras de programa Leticia Requejo y Adriana Dorronsoro, además de Antonio Hidalgo y Miguel Ángel Nicolás.

Ana Rosa también ofreció declaraciones a los medios y confesó que lloró en la ceremonia: "Yo es que soy muy llorona, ¿eh? Me ha tocado hablar y me emociona, pero yo lloro con las películas también", dijo entre risas. Además, la periodista reconoció que le tiene mucho cariño a la ya mujer de su sobrino. "Lleva mucho tiempo formando parte de la familia y es una chica extraordinaria porque es alegre, trabajadora, vital, divertida. Y los dos están muy enamorados, que es lo más importante", dijo.

Ana Rosa explicó que fue una ceremonia civil "súper emotiva" porque el novio conoce a la alcaldesa de Alcobendas, Rocío García, desde hace muchos años. Por último desveló que todavía no le ha regalado nada a su sobrino y bromeó con su regreso a TardeAR: "Kike tiene 'Fila cero' [su sección] el martes, o sea que se irá de viaje de novios más adelante".