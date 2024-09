Patricia Montero y Álex Adrover se se dan el sí quiero

A la tercera va la vencida. Patricia Montero y Álex Adroverse se han dado el "sí quiero" tras 16 años de noviazgo. Su historia de amor comenzó en la popular serie televisiva de "Yo soy Bea" en la que ambos personajes mantenían una relación sentimental en la ficción que acabó traspasando de la pequeña pantalla.

La boda ha tenido lugar en Cabo de Gata (Almería) y ha durado tres días donde ha habido un sinfín de planes para los más de 70 invitados que se han reunido con la pareja de actores para celebrar el amor. Desde una clase de yoga de la mano de los profesores de Yogimi, empresa fundada por la pareja, a una cata de vino con pintura fluorescente, una boda original y llena de planes diferentes que todos disfrutaron.

El enlace tuvo preboda, boda y postboda, siendo el día grande el sábado en una finca rural en el paraje de Cabo de Gata, donde todos pudieron disfrutar de una ceremonia íntima con una preciosa decoración con elementos de mar y tierra.

La pareja tuvo que posponer la boda hasta en dos ocasiones. La primera fue en 2017 que tras su compromiso tuvo que ser aplazada por el embarazo de su segunda hija. La segunda fecha fue en 2020, que por la pandemia de la Covid-19 terminaron posponiendo el enlace.

Tres vestidos siguiendo las últimas tendencias

Patricia Montero llevó tres vestidos de Pronovias, uno para la preboda del viernes y otros dos para el sábado: "Me encanta potencias las partes de mi cuerpo que me gustan, como la espalda y los escotes" decía meses antes cuando le preguntaban sobre el gran día, y así has sido, uno de ellos era blanco con transparencia y aberturas, otro destacaba por el precioso escote en la espalda y la gran cola bordada, y, finalmente, para la fiesta arriesgó con un vestido corto con flecos y botas cowboy. El novio, por su parte, eligió un traje blanco de Mansolutely.