Beatriz Cortázar habla en esRadio de su boda y la ausencia de Federico Jiménez Losantos

Beatriz Cortázar y el abogado penalista Javier Díaz Aparicio se casaron el pasado viernes 6 de septiembre tras ocho años de relación en una ceremonia íntima y ante notario. Al día siguiente tuvo lugar la celebración en la localidad segoviana de La Granja de San Ildefonso, rodeados de familiares y amigos, entre ellos varios miembros de la crónica rosa de Es la mañana de Federico como Isabel González, Carlos Pérez Gimeno, Daniel Carande o Alaska. Una fiesta, como calificó Gimeno, de las que hacen época y muy divertida.

Tras un largo fin de semana, Beatriz Cortázar volvió a su silla de colaboradora en esRadio radiante "después de dos días recuperándome". La fiesta fue tan loca que el domingo no pudo evitar pasarse el día fregando y planchando. "Había de todo, copas rotas... Y además todavía estoy buscando a la Cenicienta porque yo me puedo encontrar de todo en casa", bromeó, sacando del bolso un zapato perdido.

"Estoy barriendo y de repente me encuentro un zapato", dijo entre risas, desvelando que se trataba de una sandalia perdida de Isabel González. "Esto es el resumen de lo que fue la fiesta de la boda", dijo entre risas. "Fue muy bonita, con mucho amor, amor de todo tipo: de los novios, la familia, los amigos de La Granja, los hijos", añadieron Alaska y la novia.

Tal y como recordaron, Federico Jiménez Losantos siempre avisaba a Cortázar que se volvería a casar y ella se negaba, pero el tiempo ha demostrado lo contrario. "Además fue una cosa que improvisamos en un mes, la gente no se lo cree", explicó y contó la historia de su precioso vestido de fiesta creado por Rosa Clará. "Un día la llamé por otra cosa y le dije ‘oye que sepas que me caso en septiembre’ y empezamos a hablar y pensaba que le estaba hablando del año que viene. Como tiene ropa ideal, me lo ajustaron y luego me lo desajustaron porque volví de agosto y el día que me lo fui a probar fue horrible", bromeó.

La novia y Alaska

"Estoy encantada de que toda la crónica rosa estuviera a mi lado ese día y lo pasamos muy bien. Fue una fiesta, una gran noche. Lo bueno de tener amigos tan artistas y tan creativos es que se subió al escenario todo el mundo", añadió Cortázar, también agradeciendo a los medios de comunicación que se hicieron eco de la ceremonia.

Uno de las preguntas más comunes es por qué no asistió Federico Jiménez Losantos, director de Es la mañana, una duda que él mismo despejó. "Estaba en casa tosiendo, yo quería estar allí pero tenía casi 38º de fiebre. Y me preguntaron si había una exclusiva porque no contamos nada", explicó. Mucho contenido de la fiesta fue compartido por los invitados en las redes sociales y gracias a ello, la prensa se pudo hacer eco. "En ese sentido yo pensaba, ¿a quién le va a interesar lo mío? Lo compartimos en Instagram con naturalidad y ha salido", dijo Cortázar.