El incómodo momento de Sara Carbonero con Isabel Jiménez por un comentario sobre sus hijos

Sara Carbonero e Isabel Jiménez asistieron el martes a la inauguración de la exposición que conmemora el 50º aniversario de Pedro del Hierro y que acoge el Museo Lázaro Galdiano de Madrid. Una cita a la que asistieron como amigas de la marca y que abandonaron pronto ya que Sara está "contracturadísima de la espalda", tal y como desveló a los micrófonos de Europa Press.

Momentos antes, durante el photocall, la presentadora de Informativos Telecinco atendió a la prensa y fue preguntada por la información que han publicado varios medios de comunicación sobre los hijos de Sara e Iker Casillas, Martín (10) y Lucas (8), que juegan en las categorías inferiores del Real Madrid y habrían decidido usar el apellido de su madre en lugar del de su padre, una leyenda del club blanco, quizás intentando evitar comparaciones -ya que Martín juega también de portero- o suspicacias por posibles 'privilegios' por ser ‘hijo de’.

"He estado con ellos esta semana, de hecho ayer me trajo unas zapatillas a casa para mis hijos porque estaban nuevas que ponen Lucas Casillas. O sea, que yo sepa, de esta noticia no tengo constancia. Hasta donde yo sé, por los vídeos que me enseña de los paradones de Martín, juraría que pone Casillas. Vete tú a saber, ya sabes estas cosas cómo son", añadió algo confundida pero con la gran sonrisa que le caracteriza.

Una información de la que Sara no piensa pronunciarse, por lo que parece no le gustó nada que su amiga Isabel sacara el tema al salir del evento de anoche. "¿Oye tú ahora a tus hijos en la camiseta les pones ‘Carbonero’ en vez de ‘Casillas’?", dijo Jiménez con toda su buena intención para desviar la atención ante las preguntas sobre Nacho Taboada, pareja de Sara. "Tampoco quiero hablar de mis hijos o sea que...", dijo con un tono cortante y mirando hacia otro lado mientras Isabel se quedaba con cara de circunstancia.

https://twitter.com/CHANCE_es/status/1833802683423019038

A pesar de todo, Sara Carbonero no pudo evitar enfrentarse a las preguntas sobre su relación con el músico. Fiel a su estilo, Sara no entró en detalles, afirmando: "Sabéis que yo de esas cosas nunca, nunca, nunca hablo. Y está todo muy bien y yo estoy contenta". Una respuesta tajante donde la presentadora deja claro que sigue muy feliz respecto a su vida personal.