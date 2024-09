Frank Cuesta, dolido por cómo se ha roto su familia: "Yuyee ha vendido a sus hijos por dinero"

Frank Cuesta consiguió llegar a un acuerdo con su exmujer Yuyee para conservar el Santuario Libertad, el lugar desde donde hace años vela por el bienestar de los animales en su hábitat natural y cuyo día a día comparte en su canal de Youtube. Ha sido un verano estresante y muy duro para el herpetólogo, no solo porque estuvo a punto de perder el terreno, sino porque ha visto cómo su mujer ha pensado más en el dinero que en su familia, tal y como él ha explicado en diferentes vídeos en los que ha compartido cómo ha sido el proceso.

En un nuevo vídeo, Frank ha enseñado los papeles firmados que confirman que las tierras están a nombre de la sociedad de su hijo Zorro y sus hermanos menores tras llegar a un acuerdo con Yuyee. "Un momento muy feo", según desveló, "porque la relación entre Zorro y su madre está muy deteriorada".

"Ella ha venido con abogado, una asistente y Ratta (pareja de Yuyee), que el nombre le viene al pelo. Ver a un hijo que no quiere ni mirar a su madre, que ella no hace ningún gesto por su hijo, todo es muy serio, la pareja está encima todo el rato... Cuando he visto eso me ha parecido tan feo". La situación de Yuyee con sus hijos está tan rota que ni siquiera felicitó a su hijo Zape por su cumpleaños: "No le llamó ni le mandó ningún mensaje. Sé que puso algo en Instagram pero me parece feísimo".

A pesar de que Cuesta está satisfecho con el acuerdo por el santuario, la situación no ha hecho más que "deteriorar la situación de familia". "Hoy decía mi hijo ‘¿cómo se puede llegar a esto, papá?’ Siempre decíamos que la familia lo primero y hemos llegado a que yo esté haciendo los papeles, mamá este sentado al lado y tenga que tener a ‘la cosa’ (pareja de Yuyee), porque mis hijos le llaman así, diciéndole cosas al oído todo el rato", dijo dolido.

"Es muy triste porque ha vendido a sus hijos por 2.600.000 bats. Ha vendido a la familia y no se da cuenta ahora pero se dará cuenta en no mucho tiempo. Hay algo que siempre les digo a mis hijos: ‘pelead y enfadaros pero respetaos y estad los unos para los otros porque la familia es lo único que tienes. Si puedes respetar esa conexión, va a ser para siempre", aseguró.

El precio de una traicion a tus hijos pic.twitter.com/o6IQrhwfLk — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) September 11, 2024

"Su madre ha elegido el dinero. La Ratta me pone a parir pero le quiero mandar un mensaje: Si algo pasa en los próximos tres o cuatro años en el Santuario y tenemos alguna denuncia o problema, haré responsables a Yuyee y a su pareja. Sé que estás escuchando y hablando constantemente de la Policía, sé que nos vas a dar problemas", dijo en inglés para que lo entienda la pareja de Yuyee.

Además, Frank aprovechó para dar las gracias a los que le han apoyado y estar atentos a los problemas que puedan dar Yuyee y Ratta. "Si hay algún, problema, vendrá de ellas y eso será ir en contra de mis hijos y el Santuario. Quiero vivir la vida tranquilo y que esta gente se vaya a tomar por culo. He cumplido el pacto. Querían dinero y les he dado dinero. Ese chantaje se ha pagado hoy", añadió.