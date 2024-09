Michelle Jiménez, ganadora de 'Miss Universe Spain 2024': "Quiero ser un referente para otros jóvenes"

Un día después de que Enrique Sánchez y Rhayang Itajahy se alzasen con la victoria en la final de Míster y Miss International España 2024, este miércoles tuvo lugar en la localidad tinerfeña de Guía de Isora la esperada final de Miss Universe 2024 en la que 17 candidatas lucharon para conseguir la corona. Finalmente fue Michelle Jiménez, de Islas Baleares, quien consiguió la ansiada banda de Miss en una final muy reñida en la que la valenciana Paula Pérez quedó en un segundo puesto y Rosa Rodríguez en el tercero.

Tras finalizar la gala pude charlar durante un momento con la ganadora que se mostró muy ilusionada con la victoria: "Estoy en una nube, no lo creo aún. No me lo esperaba para nada. Para mi ya estar en el Top 3 era una victoria, pero de ahí a ganar". Para ella, lo mejor de la experiencia han sido sus compañeras: "Desde que hicimos el Top 3 y fuimos atrás ellas han estado apoyándome y me han hecho sentir muy contenta".

Michelle vive en Barcelona, donde ha desarrollado su profesión, ahora, pretende seguir luchando para llevar su mensaje a otros jóvenes: "Mi madre es de Ecuador y mi padre de la República Dominicana. Ya saben que he ganado. Mi corazón está a tope, no tengo novio, solo puedo pensar en la corona, en trabajar para llegar a la Internacional. Mi objetivo principal es dar mi mensaje, inspirar a otros jóvenes que lo pueden tener difícil". Según me confesó, su vida y la de sus padres ha sido muy complicada: "Fue muy duro no vivir con mis padres desde los 12 hasta los 18. Estuve en varios centros de menores por circunstancias ajenas a mi, Eso me hizo madurar y crecer mucho antes, pero al final estoy orgullosa de o que he conseguido. Todo esto para mi es una oportunidad de poder enseñar y poder inspirar".

Sobre si a partir de ahora intentará dar el salto al modelaje y la pasarela, Michelle lo tiene claro: "Claro que me gustaría. Pero teniendo en cuenta esta situación prefiero centrarme en el certamen y luego ir viendo las puertas que se van a abriendo (...) A seguir trabajando durísimo y a darlo todo".

Michelle se une así a un grupo selecto de españolas que han representado al país en la historia de Miss Universo, como Amparo Muñoz (1974 y única española en la historia en ganar hasta hoy), Remedios Cervantes (1986), María José Suárez (1996), Helen Lindes (2º dama de honor de Miss Universo 2000), Patricia Yurena (1º dama de honor de Miss Universo 2013), Desiré Cordero (TOP 10 en 2014), Carla Barber (2015), Sofía del Prado (Top 10 en 2017), la propia Ángela Ponce (2018), Sarah Loinaz (2021) o Athenea Pérez (Top 10 en 2023), entre otras.