Julián Muñoz en la entrevista grabada que se emitirá este viernes: "Tengo miedo a morir"

Hacía tiempo que el ex alcalde de Marbella no comparecía ante las cámaras, aunque los avatares de su penosa existencia se hayan conocido en los espacios de crónicas rosas. Su vida pende de un hilo: padece un cáncer de pulmón incurable. Recibe periódicamente en sus visitas hospitalarias tratamientos paliativos. Está muy delgado, las huellas de la enfermedad se advierten claramente en su rostro, con los ojos hundidos. Él es consciente de su estado. Como quiera que la entrevista que se emite el viernes ha sido grabada, se han filtrado algunas confesiones suyas. Una, patética, pronunciada entre lágrimas: "Tengo miedo a morir".

A sus setenta y seis años, Julián Muñoz venía negándose a cuantas solicitudes de entrevistas le proponían últimamente. Apenas farfullaba alguna frase ante los micrófonos que le acercaban los reporteros, a la salida del hospital marbellí o a las puertas de su vivienda. Pero los responsables del programa han conseguido esta exclusiva, naturalmente mediante pago de una importante cantidad de euros, cuya cifra desconocemos. Sólo se ha filtrado que es de cinco ceros.

Hace dos años la misma cadena emitió un docudrama titulado "Julián Muñoz: No es la hora de la venganza. Es la hora de la verdad". La justicia intervino para investigar el dinero percibido por el ex alcalde. Hay que recordar que aún debe cuarenta y seis millones de euros por el caso "Saqueo II". Fue condenado en su día por delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, prevaricación urbanística y fraude en el caso Malaya. Es un delincuente que no ha satisfecho las penas que le cayeron, pues por su quebrada salud pudo salir de prisión, beneficiándose así de su situación penal. Nunca ha devuelto ni un céntimo de lo que fue acusado de lucrarse. Y si ahora le satisfacen económicamente por sus confesiones en Telecinco es probable que lo sea a través de un testaferro. ¿Y qué persona mejor de su entorno que Mayte Zaldívar, con quien estuvo casado treinta años, se divorció y volvió a casarse con ella en enero pasado? Es una posibilidad pues se entiende que si lo que paga Telecinco se lo mete Julián en el bolsillo, las autoridades monetarias que están al tanto de su deuda intervendrían inmediatamente tal dinero.

La mentada grabación parece ser que fue complicada pues el estado en que se encuentra Julián Muñoz no permitía obtenerla toda seguida, sino con interrupciones. Se han filtrado, insistimos, algunos de sus comentarios, aparte de la inquietud que le produce saberse condenado a perder la vida más pronto que tarde. Viene aguantando ya meses. Pero el fin cada vez es más cercano. Ha confesado haber sido un mal marido. A sus hijas, Elia y Eloisa las sigue queriendo aunque durante el tiempo que estuvo con Isabel Pantoja su relación con ellas fue distante.

A Mayte Zaldívar le ha pedido perdón. Diecisiete años después del divorcio convinieron en casarse el último 30 de enero en el despacho de un notario. Lo que sorprendió mucho a su propio entorno. Porque ella continuaba compartiendo piso con Fernando, su amante, desde hace ya bastante tiempo. Se da la circunstancia, como si de un folletín fuera, que ahora Julián y Mayte conviven en el mismo piso. Y el tal Fernando reside en otro cercano, en el mismo edificio o enfrente, no hemos podido precisar el dato.

Y es que Mayte se prodiga en cuidados hacia Julián, lo lleva al hospital, lo recoge, está pendiente de sus movimientos, la medicación, las comidas. No hemos de poner en duda ese mérito. Julián, que quiere atar todos los cabos antes de irse de este mundo, ya ha previsto que, cuando falte, Mayte podrá percibir la pensión de viudedad que le corresponda por ley. ¿Hay algún misterio que hasta la fecha no se haya descubierto? Sí, el de alguna cuenta bancaria que Julián tenga todavía en un paraíso fiscal. Se le ocuparon unas cuantas, amén de propiedades. La policía judicial no ha dejado de investigar si hay resquicio alguno donde todavía pudiera hallarse algo de lo que supuestamente hubiera expoliado el ex alcalde cuando estuvo al frente del municipio de Marbella y cometió una serie de delitos. La corrupción del caso Malaya, por el que no sólo él fue a la trena, sino también Mayte, e Isabel Pantoja.

La entrevista de este viernes supone que otra vez Julián Muñoz dedique algunos pasajes sobre quien fue su amor entre los años 2003 y 2009. Presumiblemente, la cantaora, que sigue atravesando inquietos momentos tras su decisión de vender "Cantora" e instalarse en Madrid a la par que ha tenido problemas de salud, no saldrá bien parada por cuantos amargos recuerdos tiene de ella su ex novio.

Puede que esta entrevista de Telecinco sea la última que en vida sostenga Julián Muñoz con un medio de comunicación. Pero se guarda una sorpresa para cuando ya no exista: sus memorias póstumas, que parece ser ya ha concluido. Allí, ha venido a decir que se despacha a gusto contando toda la verdad de su vida. Y la de Isabel Pantoja con él.