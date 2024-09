Las candidatas que lucharon en 'Miss Universe Spain 2024'

1 / 17

Canarias - Elena Macías

Edad: 25 años Altura: 1,71 Estudios (en curso y/o cursados): Graduada en Educación Infantil por la Universidad de Las Palmas de G.C. , con un máster en Metodologías Docentes por la Universidad de Antonio Nebrija (Madrid). Opositora al cuerpo de Maestros de Educación Infantil por la comunidad autónoma de Canarias. Hobbies: Gracias a los certámenes de belleza he podido seguir desarrollando uno de mis mayores hobbies, el deporte, me encanta ir al gimnasio y también hacer deporte al aire libre, haciendo rutas por el campo. Como buena canaria otro de mis hobbies es estar junto al mar, permitiéndome desconectar y conectar conmigo misma. Adoro viajar porque me gusta socializar, conocer gente nueva y nuevas culturas. Instagram: elenamacss Defínete en tres palabras: Soy una mujer perseverante porque lucho por mis propósitos y objetivos. Comprometida porque es la clave para lograr lo que deseas y gracias a mi profesión he aprendido a ser una mujer optimista, los niños me han enseñado a sacarle una sonrisa a las adversidades.