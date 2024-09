Nueva pareja de moda en Cataluña. Nueva relativamente. La exdiputada de la CUP Anna Gabriel y el presentador de televisión Jordi Évole llevarían saliendo cuatro años, tiempo en el que habrían logrado mantener su relación en secreto. Que están juntos lo asegura la emisora oficial de la Generalidad, Catalunya Ràdio. Que no surti d'aqui (Que no salga de aquí) es el nombre del programa que aventó este jueves que Gabriel y Évole forman pareja y que ya se dejan ver en público, en concreto en las fiestas de Sallent, localidad barcelonesa de donde es la exdirigente de la CUP que estuvo un tiempo fugada en Suiza a raíz del golpe de Estado a pesar de que no había orden de detención contra ella.

Évole, que ha cobrado fama por entrevistas con personajes como Arnaldo Otegi o Josu Ternera y también con el Papa Francisco, es un referente de la izquierda mediática que dio sus primeros pasos en el papel de ‘El follonero’, un infiltrado en el público en los programas de Andreu Buenafuente. Gabriel, por su parte, fue diputada de la CUP en la legislatura autonómica que desembocó en el golpe de Estado separatista. Fue una de las dirigentes separatistas más partidarias de la confrontación con el Estado. Citada a declarar por desobediencia, delito que no acarrea pena de prisión, se fugó a Suiza, donde hizo carrera como sindicalista.

De vuelta a España mantendría una relación con Évole. Según la radio catalana se trata de "una de las parejas más surrealistas". Según los locutores del programa, ella es "de izquierdas y catalanista" y él, "menos de izquierdas y menos catalanista".

Que no surti d'aqui pretende ser un espacio de sociedad con famosos catalanes. El pasado jueves también se refirieron a que el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, asistió a la ofrenda floral de la Diada al monumento de Rafael Casanova. "Si la Anna Gabriel habla en castellano con Jordi Évole yo ya dejo la radio", apuntó una de las comentaristas del programa.