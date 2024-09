Marcos Llorente y Paddy Noarbe esperan su primer hijo

El nuevo curso llega con buenas noticias para Marcos Llorente y Paddy Noarbe, que el año que viene darán la bienvenida a su primer hijo en común. Así lo anunció ella a través de sus redes sociales con unas bonitas fotografías en una piscina donde ya se puede ver su incipiente barriga de embarazada. "Celebrando la vida más que nunca. Gracias, pequeño ser de luz", escribió junto a las imágenes.

Una vez hecho público el embarazo en Instagram -algo que ya conocían su entorno más cercano- la empresaria confesó cómo está afrontando su nueva etapa. "Me encuentro súper bien, disfrutándolo enormemente y ahora contenta de que ayer por fin se lo contáramos personalmente a los dos amigos que nos faltaban, para ser un pequeño secreto", confesó.

"Lo super un par de días después de mi primera falta de periodo porque soy muy regular y fue el primer mes que habíamos decidido agrandar la familia. Solo puedo estar agradecida por cómo se han dado las cosas, no he tenido ningún síntoma de malestar, ni náuseas ni dolores. Como diría mi padre, soy asintomática", bromeó.

Según la mujer del jugador del Atlético de Madrid, la tripa comenzó a crecer hace pocas semanas y promete ir compartiendo con sus seguidores los detalles de su embarazo, aunque su contenido en redes sociales seguirá centrado en el estilo de vida.

"He escuchado a miles de madres y padres hablarnos de lo especial que era este momento y aún así no me podía imaginar que esto iba a ser tan impresionante hasta que he comenzado a vivirlo. Y eso que no ha hecho más que empezar. Estoy deseando descubrir todo lo que esta etapa nos enseña", sentencia.

La historia de amor de Llorente y Paddy es de novela: se conocieron en su etapa escolar y es de esas que dura para toda la vida. En la retina de los seguidores colchoneros quedó su emotiva pedida de mano en el estadio Metropolitano tras proclamarse campeones de La Liga en 2021. Con la excusa de la victoria, el futbolista rojiblanco engañó a su novia haciéndole creer que el club le había preparado un homenaje, pero en los pantallones del estadio se emitió un bonito vídeo con fotos de la pareja a lo largo de los años, momento tras el cual Llorente le pidió matrimonio. El broche de oro lo pusieron en junio de 2023 con una boda celebrada en La Fortaleza de Albercuitx, en Pollença (Mallorca).

Marcos y Paddy forman una de las parejas más envidiadas del mundo del fútbol y su relación se alarga una década. No se separaron cuando Llorente militó en el Alavés y, gracias al contrato del exmadridista con el Atlético de Madrid, su relación continuó en la capital, de donde no tienen intención de moverse.

Licenciada en Derecho y ADE, la joven fundó Paddyness, una empresa de entrenamientos y dietas personalizadas para ponerse en forma con salud. Fue el propio futbolista quien la introdujo en el mundo del fitness. "Gracias a él empecé a cuidarme hace unos años y gracias a él me ha cambiado la vida. La palabra salud te define. Salud, para poder disfrutar de la vida al máximo", escribió en una ocasión. Su éxito profesional le ha llevado a crear una marca de ropa deportiva Boddy, y a publicar su primer libro "Aún no sabes lo que vales" (Espasa).