Paddy, novia de Marcos Llorente, desvela el secreto mejor guardado de su boda

Marcos Llorente y Patricia ‘Paddy’ Noarbe se casan este verano tras una larga relación sentimental que comenzó cuando apenas eran adolescentes. Toda una vida juntos a la que pondrán el broche de oro el 30 de junio en La Fortaleza de Albercuitx, en Pollença (Mallorca), el mismo lugar donde Rafa Nadal y Mery Perelló celebraron su boda. La pareja está ultimando los preparativos y Paddy ha ido contando algunos pequeños detalles del gran día, aunque por fin ha desvelado en su perfil de Instagram quién se está encargando de diseñar el vestido de novia.

Se trata de Jesús Peiró, una firma española dedicada a la moda nupcial de cuyos diseños es responsable Merche Segarra. "La sofisticación de línea, la armonía en el juego de volúmenes y tejidos, el esmerado cuidado de los acabados, siempre realizados artesanalmente, los exclusivos adornos, y un estilo elegante y depurado con toques de romanticismo, configuran la identidad de Jesús Peiró", dice la filosofía de la casa.

La empresaria y escritora publicó un vídeo en Instagram posando con algunos diseños de Jesús Peiró, que el pasado jueves presentó su nueva colección en la Barcelona Bridal Fashion Week. "El proceso está siendo inolvidable, no he podido elegir mejor", escribió emocionada. "Empieza la cuenta atrás. Nunca he sido de pensar en bodas y, sin embargo, ahora soy una auténtica novia y me encanta. Tengo una ilusión enorme", escribió el día antes de desvelar quién la vestirá en su gran día.

Llorente y Paddy se prometieron en 2021 en una espectacular pedida de mano que tuvo lugar en el estadio Cívitas Metropolitano del Atlético de Madrid. El equipo rojiblanco venía de ganar la 11º Liga y el futbolista engañó a su novia haciéndole creer que el club quería hacerle un homenaje en el que quería que participara ella. Tras emitir un vídeo con los mejores momentos de Llorente, los pantallones del estadio pasaron a otro con fotos de la pareja a lo largo de su relación con una canción de Álex Ubago de fondo, momento en el que el futbolista se arrodilló ante Paddy.

Marcos y Paddy forman una de las parejas más envidiadas del mundo del fútbol y su relación se alarga desde hace casi nueve años. No se separaron cuando Llorente militó en el Alavés y, gracias al contrato del exmadridista con el Atlético de Madrid, su relación continuó en la capital, de donde no tienen intención de moverse.

Licenciada en Derecho y ADE, la joven fundó Paddyness, una empresa de entrenamientos y dietas personalizadas para ponerse en forma con salud. Fue el propio futbolista quien la introdujo en el mundo del fitness. "Gracias a él empecé a cuidarme hace unos años y gracias a él me ha cambiado la vida. La palabra salud te define. Salud, para poder disfrutar de la vida al máximo", escribió en una ocasión. Su éxito profesional le ha llevado a crear una marca de ropa deportiva Boddy, y a publicar su primer libro "Aún no sabes lo que vales" (Espasa).